未裝SIM卡手機遺失在小黃 警在她搭火車前1分鐘找到

住桃園的陳女日前到台中市訪友，搭計程車時，不慎將未裝SIM卡的手機遺忘在車上，向警方求助， 經警在末班火車發車前6分鐘聯絡上司機，警方迅速將陳女及其友人載往火車站拿取手機，並在最後1分鐘趕上當天最後一班返家的火車，讓陳女相當感動。

中市警三分局立德派出所警員黃柏華、謝昀霖，於4月11日晚間，接獲陳女及其友人羅男報案，指稱她於台中火車站搭計程車至一中夜市，隨後才發現將手機遺忘於計程車上，返回火車站計程車排班處詢問均未果。

陳女及羅男兩人不記得計程車的車號或司機名字，手機內又無SIM卡，不知從何找起；警方將兩人帶回所內調閱並過濾路口監視器，但依其所述時間並未見兩人身影，警方只好不斷詢問行程幫助回想，最後才發現兩人根本記錯時間，花費1個多小時才調到計程車號，終於聯繫上司機約定至火車站拿回手機。

警方與司機聯繫完，眼看距離陳女最後一班北上回桃園的火車只剩6分鐘，便急忙要兩人坐上警車，立即將兩人載送至火車站地下停車場找司機，因時間緊迫，警方在車上特別叮嚀到達後該如何到達乘車處，以縮減其找路時間，並提醒下次應將物品隨身保管；終於在最後一分鐘，陳女順利拿到手機，向警方及司機簡單道謝完，急忙往樓梯口狂奔匆。