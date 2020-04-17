機車疑撞電桿 老翁趴臥水田身亡
苗栗縣苑裡鎮民眾今天上午行經苗39線道路，發現一輛機車卡在路旁，上前查看赫見一名男子趴臥在水田內，已無生命跡象，警方初步勘查現場懷疑為自撞釀禍，正進一步調查釐清。
苗栗縣消防局指出，上午8時許接獲民眾通報，隨即派遣苑裡分隊人車前往搶救，抵達現場看到一輛機車卡在路旁的水泥電桿和護欄中間，騎士摔落種植芋頭的水田內，已經沒有呼吸和心跳。
警方調查，死者為73歲的陳姓老翁，平常有騎乘機車前往市區習慣，經調閱路口監視器畫面，16日晚間10時許，老翁曾騎車經過苗39線，當時現場並無其他車輛，加上機車後方也沒有追撞痕跡，不排除陳姓老翁自撞後，跌落路旁水田。
警方同時勘查事故現場，水泥電桿與路旁護欄都有擦撞痕跡，但路面並未發現大量血漬，老翁應是因撞擊導致傷勢過重身亡，或是意識昏迷趴臥水田溺斃，死亡原因有待檢警進一步相驗釐清。
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