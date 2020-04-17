影響漁獲量！79 艘漁船包圍中油外海天然氣接收站
中油公司在桃園市觀音外海新建天然氣第三接受站，因工期衝擊周圍漁民漁獲量，又發生工作船絞壞魚網情狀，去年既中壢區漁會抗爭後，桃園區漁會今有79艘漁船出海包圍接收站，不讓工作船靠近繼續施工，主張中油給予善意回應才會撤出，中油高層目前已派員溝通，預計下午會有結果。
桃園區漁會提出2項訴求，表示中油三接工程自規劃至施工從未和漁民溝通，該海域雖為中壢區漁會管轄，但也是桃園、中壢2區漁民傳統的共同作業海域，而先前工程的測量期就已經造成漁民多次網具損失，現在工作船又頻繁進出海域，昨又發生砂石船絞壞漁民網具狀況，嚴重影響漁民作業。
另外，自從大潭電廠設立後，已經造成海洋漁業生態浩劫，尤其進水口長年吸入大量仔魚，導致漁獲量大減，但大潭廠歷年僅針對中壢區漁民回饋，完全漠視桃園區漁會漁民權益，大家已經忍無可能，所以才發動抗爭。
桃園區漁會總幹事陳義成表示，因中油工作船每天進出海域跨越桃園區漁會管轄海域，當地經濟漁獲包括白鯧、石斑及龍蝦等，漁民作業被嚴重影響，前天、昨天一共有3艘漁船的網具被工作船絞壞，但中油都表示歉意或協調賠償，漁民已經和安檢所報案。
陳表示，他們認為至少應告知作業時間、工作船進出時程，好讓雙方協調錯開，但中油遲不出面溝通，所以今天一共有79艘漁船、100多位漁民出海包圍接收站，不讓工作船靠近繼續施工，揚言要中油給予善意回應才會撤船；據了解，中油高層已經派員出面和漁會協調，預計下午結果才會明朗。
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