網購口罩全是假的 「鳳梨」行騙上百人近百萬入袋

新冠肺炎疫情嚴峻，一罩難求，綽號「鳳梨」的陳姓男子涉嫌利用臉書及LINE，向網友散布販售口罩等訊息，令許多民眾瘋狂洽詢，陳還挑明匯款才算收單，民眾為了搶口罩匯款後，遲遲等不到口罩上門才恍然大悟被騙了。台南市刑大等循線南下高雄逮人，據統計，計有上百人受騙，詐騙金額近百萬元。

台南市刑大偵六隊會同高雄市鳳山警分局等單位，昨天分持高雄地方檢察署拘票及法院核發搜索票，前往高雄鳳山地區陳住處等地搜索，當場查獲陳嫌、女友及女友哥哥等3人，及詐騙所用金融帳戶、作案用手機等贓證物。

陳嫌等3人坦承詐欺犯行，警方正進一步釐清相關被害人及帳戶往來等相關細節，全案擴大偵辦中。

新冠肺炎疫情嚴峻，綽號「鳳梨」男子則利用臉書及LINE向網友散布販售口罩等訊息，標榜中衛醫療口罩50入每盒300元，粉、綠、藍任君挑選，滿10盒還送75%酒精500ml，還有兒童口罩30入1000元等。「不是詐騙、不是詐騙、不是詐騙」他強調，匯款才算收單，以口罩為幌子，高調的行詐騙之實。