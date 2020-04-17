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中尉在樓梯間自傷 事發前電話疑持續通話

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
269旅所在的高山頂營區。示意圖／軍聞社
269旅所在的高山頂營區。示意圖／軍聞社

位於楊梅高山頂的陸軍269旅昨日下午發生中尉軍官自傷已遂事件，而根據部隊紀錄，軍官的手機昨日下午曾持續通話。

不幸身亡的中尉黃志劼任職於269旅旅部連，部隊駐在楊梅高山頂營區。昨天下午接近15時，旅部連長以手機聯絡黃中尉未果，對方電話持續通話中。

由於一直聯絡不上黃，連長約16時30分要求各組幹部四出在高山頂營區進行搜索，仍然不見黄中尉人影，昨天是周四，部隊在17時40分集合外散宿人員準備休假，黃中尉仍未到場，因此再度發動全連搜尋，後於17時50分由一名曾姓中尉發現黃中尉在營區中正堂三樓樓梯間上吊自傷。

事發後，經旅部連醫療排長確認黄中尉已無生命跡象，並封鎖現場，通知桃園憲兵隊、軍團法務組、楊梅分局到場協處。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

憲兵 陸軍

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