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生技公司贈納離水給苗栗警方 協助增添防疫工作戰力

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供

納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水5公升裝200桶、1公升瓶裝270瓶，還有1000支30毫升隨身瓶給苗栗縣警局，希望縣內員警能透過清潔雙手，有效提升防疫安全，並可提供洽公民眾使用，抑制細菌及病毒傳播。

致贈儀式由苗栗縣議會議長鍾東錦主持，納諾股份有限公司董事長呂鴻圖、台北醫學大學副院長謝榮鴻、苗栗縣議會副議長李文斌、苗栗縣警局副局長陳明宏等人都到場觀禮。

鍾東錦表示，新冠肺炎防疫工作為當前重點政策，警察是站在防疫第一線人員，執行許多活動場所的人員稽查與現場秩序維護；為協助降低防疫破口，不僅須找尋居家檢疫及隔離失聯人員，為確保落實社交距離，也在各大景點、大眾交通運輸場站，提醒民眾保持距離及配戴口罩，此時增添消菌配備防護納離水，將有助於守護第一線員警的健康，讓員警在防疫工作上更安心。

縣警局翁局長也呼籲民眾，縣警局近來已協助查獲違反居家檢疫及居家隔離案共7件，目前是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人健康，請居家隔離或居家檢疫的民眾，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，到處遊走或涉足人潮聚集及易造成群聚感染的營業場所，除將遭受重罰外，更可能增加感染風險，希望民眾主動配合當前防疫政策，以保障全民健康安全。

納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
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納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
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納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供
納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水給苗栗縣警局及拱天宮。圖／苗栗縣警局提供

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