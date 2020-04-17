生技公司贈納離水給苗栗警方 協助增添防疫工作戰力

納諾及諾康生醫科技股份有限公司為確保員警執行防疫工作安全，昨天下午特別贈送價值150萬元的「白沙屯媽祖聯名款」防護納離水5公升裝200桶、1公升瓶裝270瓶，還有1000支30毫升隨身瓶給苗栗縣警局，希望縣內員警能透過清潔雙手，有效提升防疫安全，並可提供洽公民眾使用，抑制細菌及病毒傳播。

致贈儀式由苗栗縣議會議長鍾東錦主持，納諾股份有限公司董事長呂鴻圖、台北醫學大學副院長謝榮鴻、苗栗縣議會副議長李文斌、苗栗縣警局副局長陳明宏等人都到場觀禮。

鍾東錦表示，新冠肺炎防疫工作為當前重點政策，警察是站在防疫第一線人員，執行許多活動場所的人員稽查與現場秩序維護；為協助降低防疫破口，不僅須找尋居家檢疫及隔離失聯人員，為確保落實社交距離，也在各大景點、大眾交通運輸場站，提醒民眾保持距離及配戴口罩，此時增添消菌配備防護納離水，將有助於守護第一線員警的健康，讓員警在防疫工作上更安心。