影／父女登山父受傷受困溪谷 宜蘭消防連夜救下山

一對郭姓父女昨天近午到宜蘭縣員山鄉粗坑登山，直到傍晚都未下山，友人擔心安危，報案求助，消防人員連夜上山，發現兩人受困溪谷，父親多處擦傷，連夜救援，今晨將受傷者送醫。

宜蘭縣消防局昨天傍晚5點32分獲報，父女兩名登山客昨天上午11點，從員山鄉內城國小化育分校粗坑附近山區登山，原本下午即應下山，但一直未見蹤影。

消防局以手機聯繫，發現2人在經過山區冷埤途中迷路，不過找路下山途中，受困在溪谷中，無法自行脫途。

消防局定位，取得2人所在的位置座標，派遣第一大隊、員山、大同分隊人員摸黑上山搜救，晚上8點28分，員山分隊找到失聯的2人，搜救人員以繩索及吊掛器材救援，在晚上9點25分救出溪谷脫困。