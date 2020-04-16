新豐碾米廠傳工安意外 2名工人從鷹架跌落一死一傷

新竹縣新豐鄉一家碾米廠今天下午發生工安意外，51歲彭姓及43歲周姓兩名工人不慎從鷹架上摔落，消防局接獲報案趕抵現場，彭姓工人後腦大量出血，當場失去生命跡象，送醫搶救無效，周姓工人則是頭部撕裂傷，送醫救治後無大礙。警方表示，目前調查蒐證中；新竹縣政府勞工處也前往案發現場了解。

據了解，兩名工人下午到碾米廠進行碾米機械年度維修工程，分別在臨時搭設的鷹架上工作，疑似因鷹架無法支撐兩人的重量而崩塌，兩人從六公尺高處墜落。

消防局2點多時接獲報案前往救援，到場後發現彭姓工人腦勺撕裂傷大量出血，已無生命跡象，送往天主教仁慈醫院救治，但經過搶救，仍於下午4點許宣告不治；周姓工人傷勢較輕，消防人員到場時仍意識清醒，頭部有撕裂傷、全身多處疼痛，但無生命危險，送往東元綜合醫院救治。

警方表示，整起事故、意外發生過程仍待釐清，警方也通知兩人家屬前來製作筆錄，新竹縣政府勞工處獲報後，也將進行勞安檢查。