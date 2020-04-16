淡水砂石車沿路漏油 害後方機車接連摔

新北市淡水區今天下午發生砂石車沿路漏油，釀6輛機車連環摔意外，事故發生在中正東路及民權路沿線，地面長長的油漬讓路過騎士控制不住機車而造成意外，有2名騎士被送往淡水馬偕醫院就醫，警方則已鎖定肇事車輛，將通知車主前來說明。

漏油的砂石車，今天下午2點30分行經中正東路及民權路時，車底不斷滲出黑油，沿著砂石車行進的路線，在柏油路面上留下長長油漬，許多機車騎士沒有注意到地面上的油漬，隨即騎過滑倒摔車，一共造成6輛機車受害。