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高雄婦人花錢尋人討債 兒子會錯意率人持球棒堵人

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄陳姓婦人因借錢給女兒的男友買機車，事後對方不償還，陳找來還是學生的兒子以每人千元為代價「要將欠債人」找出來，但沒想到陳婦兒子誤會，竟帶著球棒跟伸縮刀，打算去向妹妹的男友「討債」。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓婦人因借錢給女兒的男友買機車，事後對方不償還，陳找來還是學生的兒子以每人千元為代價「要將欠債人」找出來，但沒想到陳婦兒子誤會，竟帶著球棒跟伸縮刀，打算去向妹妹的男友「討債」。記者邱奕能／翻攝

高雄陳姓婦人因借錢給女兒的男友買機車，事後對方不償還，陳找來還是學生的兒子以每人千元為代價「要將欠債人」找出來，但沒想到陳婦兒子誤會，竟帶著球棒跟伸縮刀，打算去向妹妹的男友「討債」，幸好警方及早發現制止，才未釀成社會案件。

據了解，高雄市某間學校上月21日時，傳出有4名學生手持球棒在學校門口前疑似要「堵人討債」，警方巡邏時見到上前盤查，由於學生供稱「準備去打棒球」，警方也無搜到不法物品，在告誡4名學生不要在外逗留後讓他們離去。

察覺學生狀況有異狀，警方也不敢大意，持續與校方共同關懷深入追蹤。最後，發現事件起因竟是因為一名學生家長陳姓婦人，她因日前借錢給女兒男友買機車，但事後對方竟不償還，陳隨即叫兒子，用每人1000元的代價，找來3名同學提供線索，要將「欠債人找出來」。

沒想到陳婦女兒的男友已逃回到桃園住處避不見面，陳婦的兒子與3名同學誤會下，帶著球棒打算去「討債」，事情才曝光被警方及時制止。

因債權人沒現身，才未釀成社會案件，但警方、校方積極介入輔導。高雄市警局少年隊長王春生說，少年隊若接到學校請求，會派遣校責區同仁處理，協助校方處理以防止事情擴大。

王春生說，幸好事情發生時，當地分局就已經迅速處理，針對後續問題少年隊校責區負責同仁也會與校方積極聯繫。

高雄市

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