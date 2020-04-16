影／開公司保時捷去維修 男恍神撞待轉區機車糗了

25歲蔡姓男子今天中午12時許開著保時捷要前往車廠修車，卻在行經新北市新店區中興路三段時，疑因恍神往右偏移，隨後撞上在待轉區等待紅燈的foodpanda曾姓外送員（24歲），造成曾男受傷送醫，經急救暫無大礙，後續交由新店交通分隊處理。

蔡男供稱，他當時開著任職公司的保時捷要前往車廠修車，行經中興路三段時，因光線刺眼使他一時恍神往右偏移，撞上在205巷路口待轉區停等紅燈的曾姓外送員，造成曾男四肢擦挫傷、左腿骨折，經送往新店慈濟醫院後暫無大礙，保時捷車頭也受到損傷。