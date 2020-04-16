台南服飾店火警住警器鳴叫 外勞背負老婦人逃生

台南市佳里區義民街一間服飾店下午4點43分許傳出火警，火勢猛烈，一度傳出有兩人受困，台南市消防局出動15車36人前往灌救，要進入搜救時，傳出外勞已將行動不便阿嬤背負從後面逃出，火勢在5點7分撲滅，無人員受傷。

台南市消防局指出，這場火災發生一開始，外勞發現住警器鳴動，趕緊將行動不便阿嬤以背負的方式由後門疏散，才能夠平安沒有造成傷亡，該住警器由佳里消防分隊同仁之前專案協助裝設，發揮功能。

初步統計燃燒情形，燃燒服飾店內衣物及雜物面積約20平方公尺，並延燒隔壁戶安琪兒服飾店外帆布；佳里區長表示現場無檢疫對象；消防局表示，本案住宅用警報器有作動後，婦人和外勞才跑出來。呼籲民眾要裝設住宅用火警警報器，可以儘早發現火災、儘早逃生，保障生命安全。