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國道1號彰化路段4重車追撞 受困聯結車司機受傷送醫

聯合報 / 記者喻文玟江良誠劉明岩／連線即時報導
國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故。照片／讀者提供
國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故。照片／讀者提供

國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故，猛烈撞擊造成最後的聯結車頭扭曲變形，聯結車司機則受困車頭， 經搶救後，受傷司機受秀傳醫院，幸好只是皮肉傷；現場回堵約3公里，但因發生在外側車道，很快獲得排除，車禍原因由道警察第三大隊調查中。

據了解，今天下午4時許，國道1號北上193公里外側車道，即接近彰化系統交流道附近，追撞的都是重型車，在前方的是一輛聯結車，後方跟著是大貨車、砂石車，最後一輛是聯結車，在第一輛聯結車速度放慢時，後方也跟著放慢，並在緊急煞車時，最後一輛聯結車往前追撞，造成聯結車司機卡在車頭。

彰化縣消防局接獲報案，趕到現場，動用器材車，將卡在車頭的聯結車司機救出，送往秀傳醫院救治，幸好只是皮肉傷，並無大礙。

國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故，猛烈撞擊造成最後的聯結車頭扭曲變形，聯結車司機則受困車頭。照片／讀者提供
國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故，猛烈撞擊造成最後的聯結車頭扭曲變形，聯結車司機則受困車頭。照片／讀者提供
國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故，猛烈撞擊造成最後的聯結車頭扭曲變形，聯結車司機則受困車頭。照片／讀者提供
國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故，猛烈撞擊造成最後的聯結車頭扭曲變形，聯結車司機則受困車頭。照片／讀者提供
國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故，猛烈撞擊造成最後的聯結車頭扭曲變形，聯結車司機則受困車頭， 經搶救後，受傷司機受秀傳醫院，幸好只是皮肉傷。照片／讀者提供
國道1號北上193公里彰化市路段外側車道，今天下午4時許，發生大貨車、聯結車等4輛車輛追撞事故，猛烈撞擊造成最後的聯結車頭扭曲變形，聯結車司機則受困車頭， 經搶救後，受傷司機受秀傳醫院，幸好只是皮肉傷。照片／讀者提供

車道 國道 警察

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