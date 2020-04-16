武漢700同胞想家 阿中：下週一二接回

武漢依然有700多名台胞等待返台怎麼辦？疫情指揮中心指揮官陳時中16日回應本報提問表示，下週會有400多位民眾會以類包機陸續返台，但對於美國確診人數提高依然不採包機管制，他說：「對於美國返台者採取集中檢疫，大政策方向不變。」

下週400人返台

針對本報提問中國武漢還有700多台灣人滯留，他們很想家，但因為安排包機進程緩慢，有被忽視的疑慮。中央流行疫情指揮中心診揮官陳時中回應說，已安排下週一、二的班機接回，「有400多位民眾會以類包機返台，如果還有需求會再積極規劃。」

而另一提問為「近期從美國入境其他國家的確診人數越來越多，是否只繼續維持集中檢疫的策略？」陳時中說明，目前依然不考慮對美入境者採包機管制回台的選項，「集中檢疫的大政策方向依然沒變。」

無症狀感染再觀察

「本土案例已連續4天零確診！」指揮官陳時中16日淡定地宣佈，台灣無新增確診案例，他說：「目前確診人數仍維持395例，換句話說就是今日零確診，國際情況仍然非常嚴重，我們還是不能掉以輕心。」他補充，「除了從國外返台者有確診案例，台灣已經連續4日沒有新增本土案例確診。」

專家小組召集人張上淳則對媒體提問無症狀感染者的情況回應，他說：「目前針對無症狀感染者有多大的感染能力，還沒有很完整的數據，禮拜六會再跟大家做完整的報告。」

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