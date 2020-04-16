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影／台南左鎮、玉井山林大火延燒2天 空中鳥瞰超驚險

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮與玉井交界林班地火警，歷經一天一夜才撲滅。圖／消防局提供
台南左鎮與玉井交界林班地火警，歷經一天一夜才撲滅。圖／消防局提供

台南市左鎮區及玉井區交界林務局91林班地發生山林火警，延燒兩天，台南市消防局出動15車30人，從地面徒步上山驚險滅火，加上申請空勤直升機各出動5架次及19架次後，從空中支援灑水，在中午12點12分殘火處理後，目前由林務局持續監控中。

前往打火的警消人員指出，起火地點在左鎮牛港嶺與玉井後坑交界的半腰處，因山路窄小地基又被掏空，消防車無法上去，只能停在定點後，警義消人員佈署水線防止延燒、徒步上山撲滅火勢，但火勢猛烈難以靠近火點，還要隨時注意風勢，過程是很驚險。

台南市消防局長李明峰昨天也趕到現場慰勉打火兄弟，並依照當場狀況義消通訊中隊空拍機協助定位，並請求空勤總隊直升機從空中灑水5梯次，今天再直升機再支援灑水19架次，總計山林火警面積大約燒損0.5公頃。

台南市除了山林火警外，連日來也同時出現多處雜草火警，令消防人員疲於奔命，消防局指出，最近降雨量偏低，天乾物燥，容易引發火災，尤以山林一遇火源往往一發不可收拾，正如星星之火可以燎原，呼籲上山市民朋友注意火源管理，切勿遺留火源，在整理果園時也要注意防火，山林保育不易，共同守護山林。

台南市消防局人員徏步進入滅火。圖／消防局提供
台南市消防局人員徏步進入滅火。圖／消防局提供
台南市消防局長李明峰（右二）昨天下午到場慰勞打火兄弟辛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局長李明峰（右二）昨天下午到場慰勞打火兄弟辛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南左鎮與玉井交界林班地火警，歷經兩天申請直昇機空中灑水才撲滅。圖／消防局提供
台南左鎮與玉井交界林班地火警，歷經兩天申請直昇機空中灑水才撲滅。圖／消防局提供

直升機 空拍機

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