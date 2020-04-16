影／台南左鎮、玉井山林大火延燒2天 空中鳥瞰超驚險

台南市左鎮區及玉井區交界林務局91林班地發生山林火警，延燒兩天，台南市消防局出動15車30人，從地面徒步上山驚險滅火，加上申請空勤直升機各出動5架次及19架次後，從空中支援灑水，在中午12點12分殘火處理後，目前由林務局持續監控中。

前往打火的警消人員指出，起火地點在左鎮牛港嶺與玉井後坑交界的半腰處，因山路窄小地基又被掏空，消防車無法上去，只能停在定點後，警義消人員佈署水線防止延燒、徒步上山撲滅火勢，但火勢猛烈難以靠近火點，還要隨時注意風勢，過程是很驚險。

台南市消防局長李明峰昨天也趕到現場慰勉打火兄弟，並依照當場狀況義消通訊中隊空拍機協助定位，並請求空勤總隊直升機從空中灑水5梯次，今天再直升機再支援灑水19架次，總計山林火警面積大約燒損0.5公頃。