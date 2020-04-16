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影／侵入基市府竊嫌抓到了 前一晚才潛入海大校園行竊

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市姓男子涉嫌攀爬基市府中正路旁鐵欄杆和鐵窗侵入，進入社會處辦公室行竊被捕。記者邱瑞杰／攝影
基隆市姓男子涉嫌攀爬基市府中正路旁鐵欄杆和鐵窗侵入，進入社會處辦公室行竊被捕。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府昨天凌晨遭人侵入，社會處辦公室被偷，維安拉警報。警方調閱監視器發現竊嫌腳穿藍白拖，警二分局正濱所所長傅培維認出他就是前一天涉嫌侵入海大辦公室，偷走筆電和現金的李姓男子。警方今天近午將李逮捕到案，李承認涉案，全案由警方偵辦中。

市府社會處員工昨天上班時發現辦公室內遭翻箱倒櫃，文件散落一地，多數辦公桌都有被翻找跡象，其中存放急難救助金的辦公桌抽屜上鎖，也被撬開。

警方獲報派員前往採證，在中正路鄰近文化中心大樓外牆的冷氣主機上方，採到鞋印等跡證，研判竊嫌先爬上外牆鐵欄杆，再攀爬1樓鐵窗，踩過冷氣主機進入逃生梯侵入市府，再從2樓沿室內樓梯走到1樓，進入社會處辦公室行竊。

警方初步了解，李並非針對救助金專程進入社會處辦公室行竊，但他在辦公室內發現有個抽屜上鎖，刻意撬開查看，發現裡面只有紅包袋，沒有大筆現金，最後只拿走部分零錢。

市府遭人侵入茲事體大，警二分局和市刑大組成專案小組查辦。員警調閱上百支監視器，鎖定1名男子涉案，將他的形貌和穿著通報轄內員警辨識。

傅培維發現犯嫌腳穿藍白拖鞋，身形也與14日到海大行竊的李男相符，鎖定他涉案，今天近午持拘票到調和街李男居住過的房子，將他拘提到案，李承認犯案。

海大校園14日凌晨發生竊案，李男涉嫌侵入綜合大樓辦公室偷走1台筆電和現金約1500元。警方查出李男涉案後，14日下午將他逮捕，偵詢後函送法辦。李男離開警局後，15日凌晨又涉嫌侵入市府大樓犯案。

基隆市姓男子（左）涉嫌侵入基市府社會處辦公室行竊被捕，警方今天偵詢後，依竊盜罪將他移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市姓男子（左）涉嫌侵入基市府社會處辦公室行竊被捕，警方今天偵詢後，依竊盜罪將他移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市姓男子（左）涉嫌侵入基市府社會處辦公室行竊被捕，他穿的藍白拖是警方破案重要線索。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市姓男子（左）涉嫌侵入基市府社會處辦公室行竊被捕，他穿的藍白拖是警方破案重要線索。記者邱瑞杰／翻攝

海大 基隆

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