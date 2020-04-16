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戒之在色 南市開元所攔阻12件詐騙案都是假援交

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
五分局長陳錦文（左二）率隊前住超商，頒獎鼓勵協助通報的店員。記者黃宣翰／翻攝
五分局長陳錦文（左二）率隊前住超商，頒獎鼓勵協助通報的店員。記者黃宣翰／翻攝

援交詐騙案層出不窮，台南市警五分局開元派出所今年1月迄今，攔阻電信詐騙案12件，全都是假借援助交際的案件，攔阻金額共18萬9千元。警方今天說，色字頭上一把，民眾千萬要小心。

近期詐騙案件猖獗，尤以假交友、假援交詐騙手法最多，市警五分局今天統計，1月1日迄今短短4個多月。五分局攔阻詐騙23件，金額31萬8千元。其中開元派出所就攔阻了12件，全數為假援交案件。

警方說，被害人從學生到中年大叔都有，都是透過Line APP交友網站認識暱名女子，兩人互加好友聊天，對方就會暗示或明示有從事性交易，色誘被害人，並表示如果要見面需先至超商購買遊戲點數，然後將帳號及密碼拍照回傳。

被害人不疑有詐，依照指示前往超商購買，令警方百思不得其解的是許多被害人均是久經社會歷練的中年大叔，仍不敵化身年輕貌美援交女子的甜言蜜語。

五分局長陳錦文率隊前住超商，頒獎鼓勵協助通報的店員。開元派出所長莊文輝說，他和勤區警員加強向超商店員宣導被害人受詐騙的徵候，請超商店員如發現有異狀，第一時間攔阻被害人購買點數，並立即通報警方到場共同防制，

電信詐騙 超商 援交

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