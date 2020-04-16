麥帥二橋6車連環撞 警：車頭、車尾受損程度可初判肇因

台北市麥帥二橋內湖往松山方向，今早發生6台車連環撞事故，現場一度回堵，警方20分鐘內排除狀況。警方說，6駕駛在橋上當場和解，互不提告，也無人受傷。

警方調查，6台車中的第3台車，疑未保持安全距離追撞前車。因當時臨交通尖峰時段，車流量較大，車與車距離短；第3台車追撞前車後，前車再追撞前車；第3台車後車也因煞車不及撞上，再遭後車追撞，共5台車遭殃。

松山交通分隊表示，今早8點10分獲報，20分趕到現場，40分排除事故；6台車駕駛互不提告，在橋上當場和解，也無駕駛受傷。

松山交通分隊長楊仁碩說，一般追撞事故，前車車頭受損較嚴重，很大機會是該車未保持安全距離；若車頭受損輕微而車尾嚴重，很大機會是被推撞，意即受後車強烈撞擊導致往前撞；這起事故中，第3車疑未保持安全距離，車頭受損嚴重。

楊仁碩表示，警方處理追撞事故，到場先判斷哪輛車的車頭受損嚴重，再細量前、後車損高度；若是被推撞的駕駛，無肇事責任。