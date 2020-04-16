曾任憲兵好身手 女警窄巷圍堵逃逸毒蟲逮2嫌

曾任憲兵的新北市板橋警分局女警，今天巡邏攔查一輛可疑轎車，並將加速逃逸的駕駛逼入窄巷，在車上查獲大批各式毒品，將2嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪嫌移送。

警方表示，板橋派出所林姓與黃姓2名員警今天上午巡邏經過板橋區中正路及公館街時，發現一輛白色轎車形跡可疑，透過警用小電腦清查車主身分後，上前示意駕駛停車受檢。

郭姓駕駛佯裝配合，卻在綠燈後踩油門急衝逃逸，員警見狀也立刻上前追捕，並呼叫警網支援。

警方說，轎車沿途逃竄，不但闖紅燈還逆向行駛，最後逃到金華街巷弄內，因前方一輛計程車擋住通道，2名員警上前拔槍喝斥，要求駕駛下車受檢。

轎車最後被員警逼近窄巷內動彈不得，車上郭姓、林姓2名男子被員警上銬逮捕，搜出海洛因、安非他命、一粒眠、咖啡包及毒糖果等各式樣毒品。兩人都被依毒品、公共危險等罪嫌移送。

另外，駕駛因為闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人等，違反道路交通管理處罰條例，遭開出16張告發單。

板橋警分局表示，追捕的員警其中一名為27歲女警林景云，以往曾擔任過憲兵，戍衛過總統府，後來考上警察特考，在派出所的績效很好，身手矯健可以撂倒身高比她還高大的男生。