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影／縣長頒防疫工作獎勵金 苗栗偵查隊獲贈「豪宅」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣動防所前年3月已搬遷，原有廳舍閒置至今，縣長徐耀昌同意移撥給苗栗警分局偵查隊使用，上午到場勘察廳舍現況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣動防所前年3月已搬遷，原有廳舍閒置至今，縣長徐耀昌同意移撥給苗栗警分局偵查隊使用，上午到場勘察廳舍現況。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣徐耀昌今天上午到苗栗警分局慰勞基層員警在防疫期間的辛勞付出，並頒發工作獎勵金，苗栗分局偵查隊更是獲得一幢「豪宅」作為大禮，偵查隊因員警人數多，辦公空間相對不足，徐耀昌同意將毗鄰的苗栗縣動物保護防疫所舊廳舍移撥給偵查隊使用，也讓員警士氣大受鼓舞。

苗栗縣動防所前年3月已搬遷至苗栗縣旅遊服務中心舊址，原有廳舍閒置至今，苗栗警分局與動防所舊廳舍緊鄰，偵查隊勤務重、人數多，使用空間已嫌不足，今天喜獲隔鄰的4層樓「豪宅」，將待縣府完成環境整修後遷入使用。

徐耀昌感謝警察同仁在這次新冠肺炎防疫期間，不僅要協助縣府衛生局及民政處實施居家隔離、檢疫者電子圍籬監管，防止監管對象趴趴走，另外也針對易引起群聚感染、密閉的八大行業場所，以優勢警力執行擴大臨檢，還要兼顧各項治安工作維護，員警工作量大增且艱鉅。

此外，防疫期間縣內員警也快速偵破8件假訊息、查獲2件囤積防疫物資案件，有效穩定民心；苗栗縣警局為防範疫情擴散，各地警分局辦公處所及分駐所、派出所實施異地辦公演練，近來也都配合中央及縣府規畫超前部署。

徐耀昌上午由議長鍾東錦、縣警局長翁群能等人陪同，赴苗栗警分局慰勞，表達對全縣警察同仁的感謝，並宣布同意移撥樓地板面積有700平方公尺的動防所給苗栗偵查隊使用，一行隨後到動防所查看，了解須整修範圍及設施。

苗栗縣長徐耀昌今天上午到苗栗警分局慰勞基層員警在防疫期間的辛勞付出，並頒發工作獎勵金。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣長徐耀昌今天上午到苗栗警分局慰勞基層員警在防疫期間的辛勞付出，並頒發工作獎勵金。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣動防所前年3月已搬遷，原有廳舍閒置至今，縣長徐耀昌同意移撥給苗栗警分局偵查隊使用，上午到場勘察廳舍現況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣動防所前年3月已搬遷，原有廳舍閒置至今，縣長徐耀昌同意移撥給苗栗警分局偵查隊使用，上午到場勘察廳舍現況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣動防所前年3月已搬遷，原有廳舍閒置至今，縣長徐耀昌同意移撥給苗栗警分局偵查隊使用，上午到場勘察廳舍現況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣動防所前年3月已搬遷，原有廳舍閒置至今，縣長徐耀昌同意移撥給苗栗警分局偵查隊使用，上午到場勘察廳舍現況。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌

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