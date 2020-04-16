導航接連坑人！ 重機騎士轎車駕駛分別迷航山區水庫底

數位時代，幾乎人手一支智慧手機，或用轎車導航機，無論駕車或騎車，對導航依賴越來越大，但太依賴導航，常出現迷途「坑人」事件；嘉義縣山區中埔警分局員警日前就接連接獲重機騎士迷航山區，轎車駕駛人相信導航，受困水庫底意外，所幸及時報警獲救，有驚無險。

警方說，中埔派出所警員李安杰、蘇峻楷、賴永崑，8日下午獲報有人在台3線309公里處迷路，重機車受困山區小路，3名員警立即與黃姓騎士用手機聯絡，黃男無法告知位置，蘇姓警員請黃男用手機LINE將座標位置截圖分享，蘇員接收位置查出地點搜救。

受困地點路面布滿蘚苔，無法脫困，員警檢視黃男無外傷，合力將重機車推上道路，費時近2小時人車脫困，黃男供稱，要到中埔鄉台3線阿婆彎及中崙溫泉遊玩，不熟路況用手機Google地圖，沒想到會迷途，車輪卡山溝，報警求助。

另，大埔分駐所警員黃柏翔14日傍晚，獲報曾文水庫底附近產業道路黃姓男子求助，黃男開車載友人要到台南大凍山爬山，被車內導航誤導至偏僻產業道路，黃男情急車子打滑，輪胎陷入邊坡土溝無法動彈，報警求助，警方查出其受困曾文水庫底，大埔鄉西興村水底寮附近產業道路，所幸黃男與友人都未受傷。