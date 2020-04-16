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好險！野馬跑車被掉落鋼梁插進車身 車主幸運毫髮無傷
台中市梁姓男子今天上午9時許駕駛聯結車載運天車梁，行經西屯區中清聯絡道時，因左轉時綑綁天車梁的鏈條因不明原因斷裂，導致天車梁滾落到道路上，當時駕駛福特野馬跑車的黃姓男子行經該處，不幸被其中一支鋼梁插進駕駛座車門，幸好黃沒有受傷，躲過一劫，警方獲報到場酒測，雙方都無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，事故也一度造成附近交通堵塞。
據查，梁姓男子（45歲）今天上午9時許駕駛聯結車載運天車梁，從大雅區方向沿西屯區中清聯絡道，欲左轉環中路往北屯方向行駛，黃姓男子（66歲）則是駕駛福特野馬跑車與聯結車欲左轉同一方向，未料梁車左轉時，車上裝載天車梁的鏈條因不明原因斷裂，導致鋼梁掉落到路面，其中一支鋼梁不偏不移，插進黃車的左側車門，幸好黃沒有被鋼梁波及，沒有受傷。
警方到場調查，梁、黃二人都無酒精濃度，僅有黃車的車門受損，因梁車裝載的鋼梁掉落，將道交條例規定，依法告發，可處梁3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，詳細的案發原因，有待交通大隊事故組後續釐清，因案發地點為台74線快速道路與國道一號及市區道路的交會處，也一度造成交通堵塞，但上午11時25分排除，恢復正常通行。
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