好險！野馬跑車被掉落鋼梁插進車身 車主幸運毫髮無傷

台中市梁姓男子今天上午9時許駕駛聯結車載運天車梁，行經西屯區中清聯絡道時，因左轉時綑綁天車梁的鏈條因不明原因斷裂，導致天車梁滾落到道路上，當時駕駛福特野馬跑車的黃姓男子行經該處，不幸被其中一支鋼梁插進駕駛座車門，幸好黃沒有受傷，躲過一劫，警方獲報到場酒測，雙方都無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，事故也一度造成附近交通堵塞。

據查，梁姓男子（45歲）今天上午9時許駕駛聯結車載運天車梁，從大雅區方向沿西屯區中清聯絡道，欲左轉環中路往北屯方向行駛，黃姓男子（66歲）則是駕駛福特野馬跑車與聯結車欲左轉同一方向，未料梁車左轉時，車上裝載天車梁的鏈條因不明原因斷裂，導致鋼梁掉落到路面，其中一支鋼梁不偏不移，插進黃車的左側車門，幸好黃沒有被鋼梁波及，沒有受傷。