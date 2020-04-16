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雲林司機未注意限高 撞上鋼架卡了半小時

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
警方協請拖吊人員到場支援卸除鋼架，才排除障礙恢復交通。記者李京昇／攝影
警方協請拖吊人員到場支援卸除鋼架，才排除障礙恢復交通。記者李京昇／攝影

雲林50多歲廖姓遊覽車司機，今天早上11點多，從斗六市雲林路二段左轉進保水路，疑似沒注意到前方地下道限高，撞歪限高鋼架，一度造成道路交通受阻，所幸沒有人員傷亡。

遊覽車因撞擊力道大，車頂扭曲變形、玻璃碎裂，而鋼架也承受不住凹陷，斗六警方獲報後迅速到場處理並疏導交通，現場請人員與拖吊車拆卸鋼架，再將遊覽車駛離，大約半小時就排除障礙恢復交通。

遊覽車公司張姓老闆說，廖姓司機在公司已有16年資，該車輛是載送國、高中生的校車，廖今天早上手部扭傷去看診包紮，中午欲前往兒子住處休息，不料在該路段發生事故

張姓老闆表示，廖姓司機跟他提到，他行經水保路時，看見左側空地停滿其他客運的車輛，以為此路段是大客車經常通行的道路，因而沒注意限高只有2.5公尺就直接撞上，光是車輛維修就要10多萬元，後續賠償會負起全責。

斗六警方指出，該地下道限高2.5公尺，遊覽車高3.5公尺，廖姓駕駛疑似一時沒有注意限高直接撞上，其酒測值零，駕駛也無受傷，相關的肇事原因正釐清中。

雲林縣議員王又民稍早也到場關切，他表示，該路口標示不清楚，希望相關單位，能在雲林路二段轉進水保路口前，能設置更清楚的警示牌，來提醒駕駛避免再發生意外。

廖姓遊覽車司機疑似沒有注意到限高直接撞上鋼架。記者李京昇／攝影
廖姓遊覽車司機疑似沒有注意到限高直接撞上鋼架。記者李京昇／攝影
遊覽車因撞擊力道大，車輛玻璃碎裂。記者李京昇／攝影
遊覽車因撞擊力道大，車輛玻璃碎裂。記者李京昇／攝影

遊覽車 斗六 事故

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