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禮儀公司玻璃門遭砸 業者：相信警方幫忙討回公道

聯合報 / 記者郭政芬張雅婷／新竹即時報導
竹東生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞。圖／翻攝於新竹爆料公社
竹東生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞。圖／翻攝於新竹爆料公社

竹東生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞，警方於獲報後於第一時間到場處理，不過因現場犯案人員在警方到場後已離去，警方旋啟動線上警力加強周圍路段攔檢。

竹東禮儀公司蔡姓負責人昨天於臉書社團新竹爆料公社公開監視器畫面，業者提到，雖然館內日前遭受不明人士破壞，也不排除是其他違法業者所為，並說明團隊從外地來到竹東經營新竹縣竹東鎮生命禮儀館（殯儀館)，為的是竹縣鄉親提供完善生命歷程的場所用心為本地鄉親服務。

業者認為，一間由政府單位合法委外經營的業者，居然遭受到其他違法業者誹謗，排擠甚至遭到破壞威脅，相關監視畫面已經交由司竹東鎮警察單位處理調查，「相信新竹縣府及竹東鎮公所會協助警察單位替我們討回公道」。

竹東警分局表示，蔡姓負責人於今天0時許方至竹東派出所說明，並提供監視影像畫面。警方透過影像畫面，研判本案涉案人之行為已違反刑法第150條之妨害秩序罪。警方將持續擴大調閱周圍監視器，並依影像畫面中涉案人長相、衣著等特徵特定嫌疑人身分積極偵辦。

竹東生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞。圖／翻攝於新竹爆料公社
竹東生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞。圖／翻攝於新竹爆料公社
竹東生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞。圖／翻攝於新竹爆料公社
竹東生命禮儀公司13日晚間8時50分遭到4名陌生男子持棍棒破壞。圖／翻攝於新竹爆料公社

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