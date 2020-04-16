八大行業違反防疫！澎縣府開首張罰單 再犯最高罰百萬
澎湖縣政府昨晚再次稽查八大行業，要求落實實名制、量體溫、維持室內1.5公尺社交距離，有業者仍違規營業，縣府依據「傳染病防治法」，開出第一張罰單，若屢勸不聽，最高可罰100萬。
聯合稽查小組昨晚由建設處長許智富帶隊，會同警察局、衛生局、社會處人員，查察縣內33家KTV、卡拉OK等八大行業，大部分業者都配合停業，仍有7家業者照常營業。
稽查小組發現，這7家店的桌椅距離均未符合室內1.5公尺規定，有4家公安不合格，稽查人員當場要求暫停營業，並勸導若執意營業將依法開罰，深夜12時過後，稽查小組複查發現，「紅玫瑰冷飲店」未聽勸導停業，依「傳染病防治法」開出首張罰單。
縣府也呼籲業者共體時艱，配合防疫措施，嚴禁男女陪侍、落實實名制登記、量體溫、維持室內1.5公尺社交距離，未依規定實施，可依「傳染病防治法」處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，若業者一再違規，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」16條，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。
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