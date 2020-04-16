八大行業違反防疫！澎縣府開首張罰單 再犯最高罰百萬

澎湖縣政府昨晚再次稽查八大行業，要求落實實名制、量體溫、維持室內1.5公尺社交距離，有業者仍違規營業，縣府依據「傳染病防治法」，開出第一張罰單，若屢勸不聽，最高可罰100萬。

聯合稽查小組昨晚由建設處長許智富帶隊，會同警察局、衛生局、社會處人員，查察縣內33家KTV、卡拉OK等八大行業，大部分業者都配合停業，仍有7家業者照常營業。

稽查小組發現，這7家店的桌椅距離均未符合室內1.5公尺規定，有4家公安不合格，稽查人員當場要求暫停營業，並勸導若執意營業將依法開罰，深夜12時過後，稽查小組複查發現，「紅玫瑰冷飲店」未聽勸導停業，依「傳染病防治法」開出首張罰單。