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性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

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他為報復已分手的女友 刺破機車輪胎再以快乾膠灌

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
黃男為報復分手的賴姓女友，去年持剪刀刺破賴女機車的前後輪胎，再以快乾膠灌入機車鎖頭，還翻機車置物箱找先前致贈賴女的物品，台中地檢署今天依加重竊盜未遂、毀損等罪將他起訴。圖／本報資料照
黃男為報復分手的賴姓女友，去年持剪刀刺破賴女機車的前後輪胎，再以快乾膠灌入機車鎖頭，還翻機車置物箱找先前致贈賴女的物品，台中地檢署今天依加重竊盜未遂、毀損等罪將他起訴。圖／本報資料照

黃姓男子為報復分手的賴姓女友，去年持剪刀刺破賴女機車的前後輪胎，再以快乾膠灌入機車鎖頭，還翻機車置物箱找先前致贈賴女的物品，經被害人報警查獲，台中地檢署今天依加重竊盜未遂、毀損等罪將他起訴。

起訴書指出，黃男（33歲）與賴女原為男女朋友關係，後來因雙方感情不睦而分手，黃不甘感情付出而心生怨懟。

去年12月25日凌晨， 黃男駕車載不知情的陳姓友人，共同前往台中市北屯區賴女上班處所，抵達後，黃下車持剪刀刺破賴女機車的前後輪胎，再以快乾膠灌入機車鎖頭致不堪使用，總計損失4200元。

黃男又擅自翻起機車的置物箱，翻找搜尋先前致贈賴女的物品，未搜獲任何物品，即駕車離開現場而未遂。經被害人賴女發現機車輪胎被刺後，調閱現場監視器攝錄影像發覺是黃男所為後報警處理，經警逮獲黃。

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