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性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

網購書籍攻讀博士遇詐 機靈女警及時攔阻

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
女警見狀直覺反應莊男可能正遭受詐騙，主動上前關切，確認莊男正在接受詐騙集團成員指示操作提款機，幸好及時介入阻止匯款，莊男才未蒙受財損。圖／楊梅警分局提供
女警見狀直覺反應莊男可能正遭受詐騙，主動上前關切，確認莊男正在接受詐騙集團成員指示操作提款機，幸好及時介入阻止匯款，莊男才未蒙受財損。圖／楊梅警分局提供

桃園市楊梅警分局楊梅派出所女警陳昕慈昨晚執行金融巡守勤務，在楊梅郵局前發現莊姓男子邊講手機，邊慌張操作提款機，陳直覺莊可能遇上詐騙，馬上拉一把攔阻，才知道對方準備攻讀博士，上網購買書籍遇到假冒退訂的詐團了。

警方調查，正攻讀博士的莊男(30歲)，平時喜好閱讀，常網路購買書籍。詐騙集團以莊男之前購書網站，聲稱因工作人員疏忽，把商品誤設為12筆訂單，將有郵局人員協助他辦理付費扣款及退款。莊立即依指示前往郵局操作提款機，幸好遇熱心女警力勸不要匯款，笑著感謝警方的協助，保住他進兩萬元的生活費。

楊梅分局長林信雄表示，詐騙集團透過各種管道取得民眾個資後，利用跨國網路電話轉接，鎖定台灣社經地位不差的民眾進行電話詐騙，高學歷民眾往往認為「自己不會受騙」但事實上接受時事資訊管道卻相對封閉，反而容易輕信歹徒話術遭到詐騙。在未查證前，不要聽信不明來電，交出現金或匯款，以防遭受詐騙集團鎖定而損失財物。

女警見狀直覺反應莊男可能正遭受詐騙，主動上前關切，確認莊男正在接受詐騙集團成員指示操作提款機，幸好及時介入阻止匯款，莊男才未蒙受財損。圖／楊梅警分局提供
女警見狀直覺反應莊男可能正遭受詐騙，主動上前關切，確認莊男正在接受詐騙集團成員指示操作提款機，幸好及時介入阻止匯款，莊男才未蒙受財損。圖／楊梅警分局提供

詐騙集團 郵局 提款機

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