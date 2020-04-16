網購書籍攻讀博士遇詐 機靈女警及時攔阻

桃園市楊梅警分局楊梅派出所女警陳昕慈昨晚執行金融巡守勤務，在楊梅郵局前發現莊姓男子邊講手機，邊慌張操作提款機，陳直覺莊可能遇上詐騙，馬上拉一把攔阻，才知道對方準備攻讀博士，上網購買書籍遇到假冒退訂的詐團了。

警方調查，正攻讀博士的莊男(30歲)，平時喜好閱讀，常網路購買書籍。詐騙集團以莊男之前購書網站，聲稱因工作人員疏忽，把商品誤設為12筆訂單，將有郵局人員協助他辦理付費扣款及退款。莊立即依指示前往郵局操作提款機，幸好遇熱心女警力勸不要匯款，笑著感謝警方的協助，保住他進兩萬元的生活費。