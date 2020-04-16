女警甜美執法超吸睛 民眾笑說：我不違停好幸福

台南市警二分局海安派出所女警葉品瑩，身材高䠷、甜美亮麗外表，再加上親切的笑容，讓她成了網路熱門討論話題，吸引不少忠實粉絲，無論是上街宣導萬安演習，還是今天在中西區河樂廣場取締違規車，都相當引人注意。

站在河樂廣場路口，不畏風吹日曬，吹哨子搭配大聲公廣播，這一位身材高䠷的女警，被網友稱為空靈女警，有民眾為了拉近和女警的距離，笑說：「河樂廣場我不違停、我好幸福。」

葉品瑩提醒民眾，記得到河樂廣場上要遵守交通規則，千萬別違規停車，因河樂廣場是新地標，恐市民朋友及遊客不知而違停，如有故意或不聽勸導而違規停車，警方可是會依法開單絕對不會手軟。葉品瑩說，能在執勤時服務民眾，聽到一聲聲「謝謝！」就是最大的肯定。