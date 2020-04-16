有夠厲害！在「水龍頭」採到掌紋 竊盜累犯判刑11月

魏姓竊盜累犯從去年10月至今年初，潛入台中市東區立德街兩處民宅行竊、及至國3古坑服務區攤位竊取財物，經警在立德街民宅的女兒牆上、洗手台水龍頭上採到他的指紋、掌紋，循線逮獲他，台中地院依竊盜罪將他判刑11個月及拘役45日。

判決書指出，魏男（40歲）去年10月28日凌晨，從台中市東區立德街某工地爬入施男的住處，竊取20公尺電纜線（變賣得款850元），再於同日凌晨潛入立德街林婦住處，在她自小客車內行竊現金2000元及鑰匙及鐵捲門遙控器等物。

至今年元月26日深夜，魏男潛入雲林縣古坑鄉國道3號公路服務區內的皇冠珠寶攤位、京井屋攤位，竊取標籤機、及現金2萬元。

經被害人報警，警方在立德街民宅的3樓陽台玻璃材質女兒牆上、與3樓浴廁洗手台水龍頭上採獲指紋、掌紋各1枚，經比對結果與魏男的左食指、右手掌的掌紋相符，循線逮獲。

法官審酌，魏男正值壯年，不循正當管道謀生，接連竊取他人財物，除造成被害人的財產損害外，也影響居住安寧，妨害社會治安，惡性不輕，予以判刑。