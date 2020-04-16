苗栗老婦忘了被女兒接到基隆同住 運將急送派出所求援
原本住在苗栗縣有失智症的老婦人，被住在基隆的女兒接來同住照顧。老婦人出門攔計程車要回苗栗的家，計程車司機聽不懂客家話，將她載到派出所求助。所內警員涂廷豐是客家人，與老婦人交談得知原委，聯絡上苗栗住家的村長，輾輾找到老婦人的女兒來派出所接她回家。
基隆市警一分局今天表示，昨天上午10點多一輛計程車停在延平街派出所前，司機跟警員說，在路上載到一名老婦人，說要搭車回家。老婦人只會講客家話，他大概聽出要去苗困，但聽不懂詳細地址，加上覺得情況不正常，所以載她到派出所求助。
延平警員涂廷豐是客家人，因此能與老婦人交談，大概了解狀況。這名老婦人過去住在苗栗，因有出現失智狀況，子女安排到基隆居住就近照顧。老婦人記憶力時好時壞，有時會忘了身在基隆，以為自己仍住在苗栗老家。
老婦人被載到派出所後，一直說要回苗栗的家。涂廷豐根據老婦人說出的戶籍地址，透過當地派出所通知村長，再由村長聯絡家人，輾轉得知老婦人女兒的電話。
警方聯絡上老婦人的女兒時，她說，發現媽媽不在家，心裡很急，正在尋找，且已到居住地的派出所通報協尋，接到警員通知，媽媽平安待在派出所休息，馬上到延平所帶媽媽回家，並向員警道謝。
警一分局提醒民眾，家人若有失智情況，可在他經常使用的物品或身上留下地址與聯絡方式，方便警方和熱心民眾及時通知家屬。
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