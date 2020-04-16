回堵1公里！麥帥二橋6台車連環撞 轎車尾嚴重凹陷幸無人傷

台北市麥帥二橋內湖往松山段，今早8點10分發生6台車連環追撞事故，一度早成車流堵塞，不過警方20分鐘內排除狀況，無人受傷，正協助6名車主協調和解事宜。

警方表示，現場有轎車車尾遭嚴重追撞，不過幸無駕駛受傷。

【中央社／台北16日電】

台北市松山區市民大道今天上午發生6車連環追撞事故，造成現場交通回堵嚴重約1公里，警方初查為第3車駕駛53歲洪姓男子未保持行車安全距離所致，現已恢復正常車流狀況。

根據警方調查了解，松山區市民大道內湖段麥帥二橋今天上午8時10分發生6車連環追撞事故，經查為第3車洪姓男駕駛未保持行車安全距離，導致後車追撞，洪男遭撞後再波及前車所致，幸未釀傷亡。

由於正值上班尖峰時間，現場造成交通回堵約1公里，為時約20分鐘，經警方緊急疏導、排除交通狀況，現已恢復正常交通情形。