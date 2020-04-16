聽新聞
test
0:00 / 0:00
回堵1公里！麥帥二橋6台車連環撞 轎車尾嚴重凹陷幸無人傷
台北市麥帥二橋內湖往松山段，今早8點10分發生6台車連環追撞事故，一度早成車流堵塞，不過警方20分鐘內排除狀況，無人受傷，正協助6名車主協調和解事宜。
警方表示，現場有轎車車尾遭嚴重追撞，不過幸無駕駛受傷。
【中央社／台北16日電】
台北市松山區市民大道今天上午發生6車連環追撞事故，造成現場交通回堵嚴重約1公里，警方初查為第3車駕駛53歲洪姓男子未保持行車安全距離所致，現已恢復正常車流狀況。
根據警方調查了解，松山區市民大道內湖段麥帥二橋今天上午8時10分發生6車連環追撞事故，經查為第3車洪姓男駕駛未保持行車安全距離，導致後車追撞，洪男遭撞後再波及前車所致，幸未釀傷亡。
由於正值上班尖峰時間，現場造成交通回堵約1公里，為時約20分鐘，經警方緊急疏導、排除交通狀況，現已恢復正常交通情形。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言