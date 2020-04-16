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防杜「馬路殺手」台南白河警分局攔查砂石車超載3件
台南市白河警分局為維護用路人行的安全，持續加強執行取締砂石車專案勤務，由台南市交通警察大隊支援「活動地磅」，昨天共計攔查砂石車13部，取締超載3件。
白河警方表示，砂石車承載超重貨物除會降低道路使用年限外，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控性進導致交通事故發生，將持續不定時規畫取締砂石車勤務，並由市警局交通警察大隊支援具有輕便及可移動的特性的活動地磅，即時過磅取締超載違規，嚇阻違規行為發生，守護民眾「行的安全」。
白河分局也呼籲業者及駕駛應遵守砂石車承載規定，遵守交通規則，也提醒民眾遇有砂石車等大型車輛經過時，務必保持安全空間及距離，並防範大型車輛之視覺死角及內輪差造成之車禍發生。
白河分局4日在白河、東山、後壁等地區同步執行取締砂石車專案勤務，意外查獲駕駛人廖姓男子因竊盜案經苗栗地檢署通緝在案，當天共舉發砂石車違規超載3件、查獲竊盜通緝犯1名。
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