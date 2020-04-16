買到口罩太開心！皮包掉了都不知道 幸運被員警拾獲

嘉義市薛姓婦人日前騎車到藥局排隊買口罩，順手將皮包放在機車踏板，買到口罩後因為太高興，也未將皮包收好，騎車返家時皮包遺落在中正路與仁愛路口處，幸經員警巡邏發現、保管，交給返回尋找的薛女，讓她開心不已。

北鎮派出所警員林建宏上月30日下午，騎車巡邏經嘉義市西區中正路與仁愛路口處時，發現路面上遺落一個黑色格陵紋女用皮包，立刻停車查看撿拾，經檢視皮夾內裝有身分證件等物品留存，也到附近住戶、商家訪尋失主。

林建宏說，當時遍尋無人，決定透過身分證件，查詢失主聯絡電話時，忽然聽見前方一名女士慌忙騎乘機車到場，高喊「找到了、找到了！」

64歲薛婦表示，以往皮包都放在機車座墊下，當天因為趕買口罩，擔心排隊人都多買不到，隨手將皮包放置在機車踏墊上，便匆忙騎車前往藥局排隊，買到口罩後又太開心，一樣將皮包順手放機車踏墊，到家卻發現皮包不見了，渾然不知皮包在騎乘過程遺落了。