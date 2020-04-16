南投國姓發生入屋劫案 嫌綁老翁傷人搶錢

南投縣國姓鄉一處民宅昨天晚間發生入屋劫案，一名老翁被綑綁後，遭搶現金約新台幣3萬5000元，手腕還被犯嫌持刀劃傷，警方還在追緝犯嫌，不排除是有備而來，非隨機犯案。

一名犯嫌昨天晚間侵入國姓鄉北港村一處三合院，以繩子綑綁一名76歲屋主李姓老翁，受害者雙手遭綁，雙眼及嘴巴也被封住，無法逃跑，犯嫌也恐嚇老翁不要抵抗，兩人爭執間，老翁手腕也遭犯嫌持刀劃傷，犯嫌搜刮財物後，得手現金約3萬5000元逃逸。

南投縣政府警察局埔里分局獲報，漏夜展開調查直到今天凌晨1、2時完成蒐證工作，目前仍在追緝犯嫌逃逸動向，以釐清犯嫌是預謀行搶或闖空門失敗由偷變搶，但據初步了解，犯嫌疑似有備而來，非隨機犯案。由於事涉偵查不公開，警方未證實。

國姓鄉北港村民風單純，發生入屋搶案令當地居民人心惶惶，希望警方早日破案抓到犯嫌，而受害老翁案發後已由子女接走；據了解，老翁昨天下午外出找朋友喝茶聊天，直到晚間時分返家，停好機車後，蒙面犯嫌突然持刀現身並制伏老翁行搶。