快訊

獨／病毒海嘯重創何潤東副業 投資2千萬的SPA館宣布收攤

一殺多生的防疫謬辯？老人瘟疫「孤獨真心話」

南投國姓發生入屋劫案 嫌綁老翁傷人搶錢

中央社 / 南投縣16日電

南投縣國姓鄉一處民宅昨天晚間發生入屋劫案，一名老翁被綑綁後，遭搶現金約新台幣3萬5000元，手腕還被犯嫌持刀劃傷，警方還在追緝犯嫌，不排除是有備而來，非隨機犯案。

一名犯嫌昨天晚間侵入國姓鄉北港村一處三合院，以繩子綑綁一名76歲屋主李姓老翁，受害者雙手遭綁，雙眼及嘴巴也被封住，無法逃跑，犯嫌也恐嚇老翁不要抵抗，兩人爭執間，老翁手腕也遭犯嫌持刀劃傷，犯嫌搜刮財物後，得手現金約3萬5000元逃逸。

南投縣政府警察局埔里分局獲報，漏夜展開調查直到今天凌晨1、2時完成蒐證工作，目前仍在追緝犯嫌逃逸動向，以釐清犯嫌是預謀行搶或闖空門失敗由偷變搶，但據初步了解，犯嫌疑似有備而來，非隨機犯案。由於事涉偵查不公開，警方未證實。

國姓鄉北港村民風單純，發生入屋搶案令當地居民人心惶惶，希望警方早日破案抓到犯嫌，而受害老翁案發後已由子女接走；據了解，老翁昨天下午外出找朋友喝茶聊天，直到晚間時分返家，停好機車後，蒙面犯嫌突然持刀現身並制伏老翁行搶。

老翁 北港 警察

延伸閱讀

罕見牛奶果！南投國姓買得到 還能助人解鄉愁

防疫施鐵腕 新加坡禁非同住者入屋聚會

影／南投國姓放牧區　近看水鹿自由奔跑

持槍搶板信銀 歹徒稱「不爽板信銀沒借他錢所以行搶」

相關新聞

上大學父母送超跑 男大生買咖啡撞壞

輔仁大學王姓大三男學生，昨天中午駕駛瑪莎拉蒂超跑，在校門外與一輛小貨車碰撞，小貨車當場翻覆倒向一旁機車待轉區，波及二名騎機車大學生造成受傷，無大礙，但超跑車頭受損，維修費初估要二百萬元；車禍地點是六叉路口，號誌複雜，肇事責任警方還在釐清。

麥帥二橋6台車連環撞 轎車尾嚴重凹陷幸無人傷

台北市麥帥二橋內湖往松山段，今早8點10分發生6台車連環追撞事故，一度早成車流堵塞，不過警方20分鐘內排除狀況，無人受傷...

防杜「馬路殺手」台南白河警分局攔查砂石車超載3件

台南市白河警分局為維護用路人行的安全，持續加強執行取締砂石車專案勤務，由台南市交通警察大隊支援「活動地磅」，昨天共計攔查...

避疫宅在家 雙北家暴增加

新冠肺炎疫情延燒，民眾在家時間長，家庭衝突也增加。台北市今年第一季家暴通報案件較去年同期增加4.3%，新北市單月更暴增三成，連戴口罩、要不要出遊都成衝突引爆點，另也有被害人憂心居家檢疫期間遭二度施暴，經相關單位協助，加害人被請去外面投宿，讓被害人能安心在家檢疫。

賊闖基市社會處 搜刮零錢、放過1箱口罩

基隆市政府昨天遭竊，後門一樓社會處員工昨天上班時發現被翻箱倒櫃，資料、文件散落一地，警方獲報趕到現場採證，研判竊賊從未上鎖窗戶爬入，未破壞大門。社會處表示，目前不清楚什麼東西遭竊。

台南工地冷飲部老板金錢糾紛遭開槍 警方鎖定對象追緝

台南市安南區新宅路口一建築工地今天下午1時多傳出槍聲，該工地內冷飲部陳姓老板疑因金錢上的糾紛，遭歹徒持槍射擊1槍，貫穿左...

持空氣槍、榔頭討債打得滿臉血 中警逮6人到案

網路臉書社團今天下午流傳一段陳姓網友所張貼的影片，影片中一名中年男子遭多名身分不詳的男子持榔頭、衝鋒槍等凶器，打得滿頭鮮...

不法集團勾結汽車業代 找人頭買車2年詐2200萬

刑事局偵二大隊破獲詐貸集團涉找人頭車主，在南部地區辦理貸款買車，車輛到手後便以「權利車」轉賣給車行或當舖；警方昨天搜索拘...

影／雲林口罩徵用廠流出口罩 層層轉售網路一片賣14元

刑事局中打3月底獲報，有不肖業者在臉書等平台以每片口罩12至14元販售醫療口罩，涉嫌違法，經一周搜證後，在本月1日帶回涉...

不肖業者在泰山分界偷倒廢棄物 依違反水保法移送

位在新北市泰山區南林路上與桃園市龜山區交界的一處邊坡，日前發現被不肖業者堆置大量土石及廢棄物，新北市農業局接獲通報後，與...

越籍按摩女遭潑汽油活活燒死 縱火男子：她自己點火的

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，交往一段時間後，今年初疑感情鬧翻，加上財務糾纏不清，竟提著2桶汽油到按摩店縱火，不...

影／男子挖赤嘴差點被泥灘吞噬 動用怪手才順利脫困

一名來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈...

熱門新聞

新店隨機殺人兇嫌哭求交保 「想替死者上香」法院不准

富二代學生開瑪莎拉蒂放學撞翻小貨車 輔大前釀數人傷

持空氣槍、榔頭討債打得滿臉血 中警逮6人到案

追防疫罰鍰查封土地奏效！男台商秀存摺：有130萬人民幣啦

新店隨機殺人案 北檢起訴請求法院判死刑

確定逃死！殺害女童「小燈泡」 凶手今判無期徒刑定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。