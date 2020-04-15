台南左鎮、玉井山林大火 直升機灑水滅火
台南市左鎮區及玉井區交界中正里今午12點47分，林務局林班地發生山林火警，在半山腰處火勢燃燒面積大，附近又有民宅，台南市消防局長指示，請求空勤總隊直升機及消防局義消通訊中隊空拍機協助，現場以手機定位回傳勤務中心確實位置，共出動兩架直升機從空中灑水5梯次，因夜晚救災不易徒增危險，目前留警消4人及林務局2人於現場警戒，待明早視情況再申請直升機支援。
在等待申請直升機及空拍機支援同時，在場警義消人員布署水線防止延燒、徒步上山撲滅火勢，共派出警消14車28人及義消通訊中隊4車7人3空拍機前往搶救。
山林火警面積大約燒損0.2公頃，義消通訊中隊到達後以無人機升空環繞四周協助了解火警範圍，並協助定位將座標回報指揮中心告知空勤總隊直升機火警方位。
下午3點28分由台東豐年機場(編號NA704)、3點30分由台中清泉崗機場(編號NA705) ，各起飛一架直升機支援，警義消跟林務局人員在稜線會合，並請左鎮17與玉井15兩部車在民宅附近警戒。
消防局長李明峯表示，今天救災即時回報現場狀況，立即派遣義消通訊中隊空拍機及申請直升機協助，同仁立刻以手機定位回傳確切地點，在山林等廣範圍火警中，可有效進行火點定位，使救災人員及支援單位可迅速了解火點分佈，提高救火效率。
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