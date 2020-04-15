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鳳山雙慈殿捐勤務車 先擲筊獲媽祖同意

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
今天是媽祖誕辰，祭祀媽祖的鳳山雙慈殿，今天上午8點多時，捐贈3輛消防勤務車給高雄市消防局，由副市長李四川代表受贈。記者邱奕能／翻攝
今天是媽祖誕辰，祭祀媽祖的鳳山雙慈殿，今天上午8點多時，捐贈3輛消防勤務車給高雄市消防局，由副市長李四川代表受贈。記者邱奕能／翻攝

今天是媽祖誕辰，祭祀媽祖的鳳山雙慈殿，今天上午8點多時，捐贈3輛消防勤務車給高雄市消防局，由副市長李四川代表受贈。奇特的是，每次捐贈時，雙慈殿都會向媽祖擲筊，得到媽祖首肯後再行捐贈，讓每個受贈單位感到相當有趣，感謝媽祖慈悲精神。

雙慈殿捐贈高市消防局救護車、消防車等車輛累計至今已達46輛，今年又再次分別捐贈小型消防水箱車、消防警備車及救護車給高雄市消防局小港、林園、鳥松3個分隊，

消防局長黃江祥說，雙慈殿的善舉是對市政府最大的支持與肯定，消防局同仁必定會以愛物惜物的心，讓車輛發揮最大的功能。

高市消防局說，雙慈殿在鳳山已在地方深耕300多年，歷史相當悠久，秉持媽祖與觀音菩薩慈悲精神，不僅長奇賑濟低收入戶民生物資，在2月消防鳳祥分隊1死4輕重傷事故後，也捐助善款協助消防局傷亡同仁。

據了解，雙慈殿捐贈消防車過程相當有趣，每次捐贈前都是向媽祖擲筊詢問，先後詢問捐贈何種車輛與單位。獲贈的單位都說「媽祖指定庇佑，出勤時每位同仁都感到滿滿正能量」。

消防小港分隊長沈肇宇說，這次雖然是分隊第一次受贈，但媽祖對高雄市消防局支持持續數年不間斷，每年都捐贈車輛協助消防員執勤，意義非凡，分隊同仁都很感謝媽祖的愛心。

林園分隊長高德維說，在林園分隊正好缺乏消防警備車時，雙慈殿的媽祖就及時捐贈，賜福給林園地區廣大民眾，實在相當靈驗。

今天是媽祖誕辰，祭祀媽祖的鳳山雙慈殿，今天上午8點多時，捐贈3輛消防勤務車給高雄市消防局，由副市長李四川代表受贈。記者邱奕能／翻攝
今天是媽祖誕辰，祭祀媽祖的鳳山雙慈殿，今天上午8點多時，捐贈3輛消防勤務車給高雄市消防局，由副市長李四川代表受贈。記者邱奕能／翻攝
今天是媽祖誕辰，祭祀媽祖的鳳山雙慈殿，今天上午8點多時，捐贈3輛消防勤務車給高雄市消防局，由副市長李四川代表受贈。記者邱奕能／翻攝
今天是媽祖誕辰，祭祀媽祖的鳳山雙慈殿，今天上午8點多時，捐贈3輛消防勤務車給高雄市消防局，由副市長李四川代表受贈。記者邱奕能／翻攝

媽祖 高雄市 消防員

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