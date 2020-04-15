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牧師嬤電動車騎到沒電 新莊派出所熱心救援助充電

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
牧師騎電動機車不小心騎到沒電，幸好有警察幫她牽車到派出所充電。記者巫鴻瑋／翻攝
牧師騎電動機車不小心騎到沒電，幸好有警察幫她牽車到派出所充電。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市1名林姓牧師日前騎電動機車要從新莊返回板橋，卻在途中騎到沒電拋錨，她無奈只好沿路推著車想走回板橋，卻因體力不支數度停在路旁休息，被熱心員警看見上前關心，得知她機車沒電可能無力走回板橋，馬上就幫忙推車到派出所充電，讓牧師對員警的協助十分感謝。

林姓婦人（76歲）上月30日凌晨1時許，騎著電動機車要從新莊返回板橋的住處，卻在新泰路與景德路口沒電拋錨，據了解她是在新莊中正路一處教會擔任牧師，才剛忙完教會事務，卻忘了替機車充電，才會在返家途中「顧路」。

原本牧師想獨自牽車一路經由新海橋回家，卻因體力不支數度停在路旁，無助的身影引起巡邏員警注意，上前關心才知道牧師的機車沒電，立刻就協助她將車牽回新莊派出所內充電。

警員吳國書、洪哲偉擔心牧師肚子餓、口渴，還自掏腰包買來麵包及礦泉水，讓牧師對暖心員警的舉動十分感動，幸好機車經充電後也順利發動，牧師離去前不斷向警員道謝，直說幸好有警方的主動關心，才能讓自己順利返家。

牧師騎電動機車不小心騎到沒電，幸好有警察幫她牽車到派出所充電。記者巫鴻瑋／翻攝
牧師騎電動機車不小心騎到沒電，幸好有警察幫她牽車到派出所充電。記者巫鴻瑋／翻攝
牧師騎電動機車不小心騎到沒電，幸好有警察幫她牽車到派出所充電。記者巫鴻瑋／翻攝
牧師騎電動機車不小心騎到沒電，幸好有警察幫她牽車到派出所充電。記者巫鴻瑋／翻攝

電動機車

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