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鶯歌廢棄工廠起火 鐵皮建築冒濃烈黑煙

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
消防單位出動50名人力前往起火工廠救援，所幸無人傷亡受困。記者巫鴻瑋／翻攝
消防單位出動50名人力前往起火工廠救援，所幸無人傷亡受困。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市鶯歌區今天下午2時許，德昌二街上一棟廢棄鐵皮工廠突然冒出濃煙，隨即竄出火勢，消防人員到場時工廠已有部分陷入火海，50名消防救災人員緊急確認有無人員受困，所幸該廠房長期沒有使用，僅作為倉庫堆放木材，一小時後火勢即受到控制。

據了解，起火的工廠位在鶯歌區德昌二街上，今天下午2時50分突然冒出黑煙，消防人員抵達時火勢已竄出工廠，附近居民表示工廠沒有在使用，但為了確認有無人員受困，消防單位仍派19輛救災車灌水滅火。

所幸火勢在30分鐘之內受到控制，燒毀面積約50平方公尺，裡頭堆放的木材器具遭焚毀，沒有人員受困在內，但為何無人使用、出入的廢棄工廠會起火，則還有待釐清確認。

消防單位出動50名人力前往起火工廠救援，所幸無人傷亡受困。記者巫鴻瑋／翻攝
消防單位出動50名人力前往起火工廠救援，所幸無人傷亡受困。記者巫鴻瑋／翻攝

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