老婦人出門看診卻忘了怎麼走 幸有暖心新北警護送她

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
暖心警見老婦人徘徊街頭，護送她回派出所休息。記者巫鴻瑋／翻攝
暖心警見老婦人徘徊街頭，護送她回派出所休息。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市樹林區日前一名八旬老婦人，上午才剛出門看診拿藥，卻忘了診所的路，不知所措之下徘徊在街頭，被熱心的巡邏員警上前關心，但因為老婦人無法清楚表達家住哪，員警馬上牽著她回派出所休息，所幸順利聯繫上家屬，讓老婦人平安返回家中。

陳姓老婦人（85歲）9日上午搭公車要前往樹林市區的診所看診拿藥，卻因為途中搭車下錯站，陌生的街景讓她不知所措，又不知道該如何走路回家，只好徘徊在復興路街頭，正巧被巡邏的樹林派出所員警碰上。

員警詢問老婦人要去哪，陳婦只說自己要去看醫生，但卻記不得診所的路怎麼走，也表達不出家住哪，員警擔心老婦人安全，又見她體力不支需要攙扶，立刻牽著她先回派出所休息，並嘗試聯繫老婦人的家屬。

老婦人的女兒接到警方電話通知時嚇了一跳，立刻趕來派出所接回母親；婦人女兒表示，母親有輕微失智症狀，幸好此次得警方協助，母親才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。

樹林警分局提醒，家中如果有年長者，應避免讓其單獨外出，平常更應主動關心、多注意長者動向，亦可以協助長者攜帶愛心手環，讓警方協尋時能快速確認身分，返家團圓。

失智症

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