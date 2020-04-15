不肖業者在泰山分界偷倒廢棄物 依違反水保法移送

位在新北市泰山區南林路上與桃園市龜山區交界的一處邊坡，日前發現被不肖業者堆置大量土石及廢棄物，新北市農業局接獲通報後，與警方等相關單為前往查緝，當場查獲管理門禁員及估價工人，已依違反水土保持法移送偵辦，最重可處五年以上十二年以下有期徒刑。

農業局表示，去年10月在該地已查獲有堆積土石的狀況，但是管理門禁員陳先生聲稱並不知情，說土地是被人家傾倒，並提出報案三聯單，在證據不足情況下，請當地派出所及區公所加強該地巡查。

新北市警分局人員在4月8日巡查路過時，查獲陳先生及估價工人正在現場估價，員警也發現在邊坡平台有堆置廢棄物及垃圾，下方平台堆置土石、貨櫃屋及違章建築物，當場人贓俱獲，無法再狡辯。