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不肖業者在泰山分界偷倒廢棄物 依違反水保法移送
位在新北市泰山區南林路上與桃園市龜山區交界的一處邊坡，日前發現被不肖業者堆置大量土石及廢棄物，新北市農業局接獲通報後，與警方等相關單為前往查緝，當場查獲管理門禁員及估價工人，已依違反水土保持法移送偵辦，最重可處五年以上十二年以下有期徒刑。
農業局表示，去年10月在該地已查獲有堆積土石的狀況，但是管理門禁員陳先生聲稱並不知情，說土地是被人家傾倒，並提出報案三聯單，在證據不足情況下，請當地派出所及區公所加強該地巡查。
新北市警分局人員在4月8日巡查路過時，查獲陳先生及估價工人正在現場估價，員警也發現在邊坡平台有堆置廢棄物及垃圾，下方平台堆置土石、貨櫃屋及違章建築物，當場人贓俱獲，無法再狡辯。
農業局長李玟表示，近日接獲案件皆以傾倒營建混合物為多，且本次取締行動因橫跨2直轄市境內，希望藉由聯合查緝方式打擊不法行為，如有山坡地違規案件，除各區公所指派巡查人員負責巡查、查報及制止等行為外，也結合衛星影像監控山坡地，有效遏止及降低違規行為發生，呼籲民眾不要有僥倖心態。
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