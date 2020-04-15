越籍按摩女遭潑汽油活活燒死 縱火男子：她自己點火的

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北男子蘇新漢一進黃姓越籍女子工作的按摩店，就將汽油往櫃台郭姓男子身上潑。記者林昭彰／翻攝
新北男子蘇新漢一進黃姓越籍女子工作的按摩店，就將汽油往櫃台郭姓男子身上潑。記者林昭彰／翻攝

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，交往一段時間後，今年初疑感情鬧翻，加上財務糾纏不清，竟提著2桶汽油到按摩店縱火，不但把對方活活燒死，還波及按摩店樓上3名住戶被濃煙嗆傷，今天被新北地檢署依殺人、強制等罪起訴。

起訴指出，蘇男今年1月16日為了找黃女談判，曾到對方住處堵人，見對方搭電梯準備外出，隨即將人強拉出電梯，並用身體阻擋去路，造成對方身體多處挫傷。22日，他再打電話約黃女談判，見對方不回應，放話「我到你店裡丟汽油彈的時候你就知道」，最後在2月17日凌晨犯案。

案發當時，蘇男用水桶裝了2桶汽油，一進黃女上班的按摩店就將其中一桶潑在櫃檯郭姓男子身上，點火恫稱「不要以為我在開玩笑」，要求郭男帶他上樓找黃女。隨後，他也將另一桶汽油潑在黃女身上，烙下「這會死人的」等語就點火，見火勢燒起旋即逃逸。

蘇男縱火不僅燒死黃女，也害按摩店樓上3名住戶因吸入濃煙導致一氧化碳中毒，其中一人因傷勢過重，至今仍在醫院治療。事後，他多次變裝躲避警方追查，2月底在桃園市中壢一帶落網。

偵訊時，蘇男坦承堵人、口角、潑汽油和拿出打火機恫嚇等行為，但矢口否認縱火，辯稱是黃女在拉扯中自己點火。但是，檢方調查，蘇男曾在電話中揚言丟汽油彈和潑汽油，也確實以假名到加油站購買汽油，其提著汽油和打火機進入黃女的房間後，房間隨即發出火光，最後未採信提說法。

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