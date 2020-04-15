影／男子挖赤嘴差點被泥灘吞噬 動用怪手才順利脫困

一名來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，隨時有被吞噬可能，幸好附近有民眾發現他在揮手，立即報請海巡及消防人員施救，卻難以人力救援，正好有挖土機作業，費了將近兩小時，才將他救援上岸，這名飽受驚嚇的張姓男子，被救起後，哭著感謝救援人員。

海巡署塭仔安檢所所長陳品碩少校說，張姓男子利用今天清晨退潮時，到彰化縣線西塭仔漁港外約1公里處的潮間帶挖赤嘴，因不熟悉泥灘狀況，到上午8時許，突然身陷泥灘中，他一邊打手機救援，附近也有民眾發現他正在招手，立即向海巡及消防分隊報案，共動用近20人並帶機具趕往救援 。

海巡署第四巡防區第三岸巡隊塭仔安檢所及鹿港巡邏站救援人員扺達，發現張姓男子身體已陷入泥灘至胸口位置，因他陷入泥灘太深，無法以人力協助脫困，塭仔安檢所所長少校陳品碩隨即通知附近正在作業的廠商，派遣挖土機至現場協助救援，將他從泥淖挖起，搭上挖土機，順利將他平安帶回岸邊，初步檢視無外傷，無需就醫治療。

張姓男子被救起後，滿臉驚嚇，哭著感謝救援人員說：「真不好意思，麻煩大家了。」他說，以前也曾從豐原前來挖赤嘴，沒想到這次卻身陷泥灘，還差點要了他的命。