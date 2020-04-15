影／男子挖赤嘴差點被泥灘吞噬 動用怪手才順利脫困

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救。照片／海巡署提供

一名來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，隨時有被吞噬可能，幸好附近有民眾發現他在揮手，立即報請海巡及消防人員施救，卻難以人力救援，正好有挖土機作業，費了將近兩小時，才將他救援上岸，這名飽受驚嚇的張姓男子，被救起後，哭著感謝救援人員。

海巡署塭仔安檢所所長陳品碩少校說，張姓男子利用今天清晨退潮時，到彰化縣線西塭仔漁港外約1公里處的潮間帶挖赤嘴，因不熟悉泥灘狀況，到上午8時許，突然身陷泥灘中，他一邊打手機救援，附近也有民眾發現他正在招手，立即向海巡及消防分隊報案，共動用近20人並帶機具趕往救援 。

海巡署第四巡防區第三岸巡隊塭仔安檢所及鹿港巡邏站救援人員扺達，發現張姓男子身體已陷入泥灘至胸口位置，因他陷入泥灘太深，無法以人力協助脫困，塭仔安檢所所長少校陳品碩隨即通知附近正在作業的廠商，派遣挖土機至現場協助救援，將他從泥淖挖起，搭上挖土機，順利將他平安帶回岸邊，初步檢視無外傷，無需就醫治療。

張姓男子被救起後，滿臉驚嚇，哭著感謝救援人員說：「真不好意思，麻煩大家了。」他說，以前也曾從豐原前來挖赤嘴，沒想到這次卻身陷泥灘，還差點要了他的命。

陳品碩說，夏日炎炎，海邊意外事件頻傳，民眾至海邊遊玩時多注意自身安全及漲退潮時間，民眾若在海岸發現任何需援助情事，可撥打海巡署118免費報案專線。

來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救，最後動用挖土機才順利脫困 。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救，最後動用挖土機才順利脫困 。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救，最後動用挖土機才順利脫困 。照片／海巡署提供
來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈不得，海巡及消防人員趕往施救，最後動用挖土機才順利脫困 。照片／海巡署提供

延伸閱讀

影／台船打造100噸巡防艇下水典禮吸睛 配發基隆海巡隊

海巡組主任涉海巡署詐領私菸獎金收押 ：停職配合調查

查緝走私 海巡署擬擴大採購「拋射電擊器」

影／海邊有亮光揮舞？女被大浪打落墜消波塊海巡急救援

相關新聞

富二代學生開瑪莎拉蒂放學撞翻小貨車 輔大前釀數人傷

新北市新莊區輔仁大學校門口，今天中午12時許，發生一起瑪莎拉蒂失控撞翻貨車事故，貨車側翻後甚至波及路口機車待轉區，因正處...

金門校園傳竊案 學校老師竟偷走學生的絨毛娃娃

金門一所學校近日傳出學生放在教室書桌上的娃娃失竊，沒想到竊賊竟是老師！一位謝姓老師在上週日到學校加班，路過某班級教室，看...

不肖業者在泰山分界偷倒廢棄物 依違反水保法移送

位在新北市泰山區南林路上與桃園市龜山區交界的一處邊坡，日前發現被不肖業者堆置大量土石及廢棄物，新北市農業局接獲通報後，與...

越籍按摩女遭潑汽油活活燒死 縱火男子：她自己點火的

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，交往一段時間後，今年初疑感情鬧翻，加上財務糾纏不清，竟提著2桶汽油到按摩店縱火，不...

影／男子挖赤嘴差點被泥灘吞噬 動用怪手才順利脫困

一名來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈...

吃完薑母鴨駕車上路 男撞車酒測值測出0.11遭法辦

年約50歲的王姓男子昨晚10時許駕駛一輛自小客車，沿台北市往新北市方向行經華中橋時，未注意前方有輛拋錨貨車，閃避不及之下...

基隆崁仔頂魚市深夜違停、逆向、併排嚴重 警強力告發

基隆近日有民眾反映，崁仔頂魚市場周遭違停十分嚴重，有的停在轉彎處，逆向、併排等都有，影響正常車流及民眾通行。警方加強取締...

推動救護E化系統 台南到院前急救成功率高出全國5%

台南市消防局統計，台南的到院前緊急救護急救成功率，從2017年前平均的23.5%，至去年提升超過27.5%，比全國22....

影／防疫兼守護西瓜 學甲警方力守連續3年0失竊

進入台南學甲西瓜盛產期，學甲警分局結合瓜農及在地巡守隊民力成立「護瓜聯盟」，連續3年「零失竊」，今年適逢防疫，警力調度尤...

新竹志工登山遇山老鼠 機警通報協助破獲盜伐案

林務局新竹林區管理處志工赴南投縣攀登干卓萬群峰，昨下山時撞見有人背木塊，推測是山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，南投處隨即...

貨車佛心救人撞斷測速相機 網友歪樓盛讚「為民除害」

新北市三重區今天上午有1輛大貨車，行駛中突然發現煞車失靈，司機為避免追撞擴大傷亡，情急之下選擇自撞中央分隔島，卻不偏不倚...

八斗子漁船象鼻岩失動力漂流 海巡馳援拖帶返港解危

基隆市八斗子一艘漁船昨天在新北市象鼻岩岸際，因引擎故障失去動力漂流，情況危急，海巡署基隆海巡隊線上RB02巡防艇就近前往...

熱門新聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

紅單未繳房子竟被拍賣 法律學者：拍賣屋內電器就夠了

疫情當頭申請事故表 中市交大籲：多用網路、少跑馬路

新店隨機殺人案 北檢起訴請求法院判死刑

後指部上校副旅長 聚餐返家休息竟猝死

富二代學生開瑪莎拉蒂放學撞翻小貨車 輔大前釀數人傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。