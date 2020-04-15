吃完薑母鴨駕車上路 男撞車酒測值測出0.11遭法辦

年約50歲的王姓男子昨晚10時許駕駛一輛自小客車，沿台北市往新北市方向行經華中橋時，未注意前方有輛拋錨貨車，閃避不及之下，以右前車頭撞上貨車左後車尾，導致貨車駕駛葉姓男子手部受傷，王男右腳踝也扭傷；警方對肇事雙方施以酒測，詢後將王男依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

據了解，葉男因貨車拋錨，將車輛暫停在華中橋上，卻遭王男從後方撞上，警方施以酒測後，葉男就測值為0，王男則為0.11毫克，涉及酒後駕車，警方依規定實施生理平衡檢測後，將王男依公共危險罪送辦。

王男供稱，他上路前僅是在北市與友人一起吃薑母鴨，一時不注意才撞上前方車輛。警方呼籲，駕駛人喝酒不開車、開車不喝酒，確保每位用路人安全。

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