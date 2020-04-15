基隆崁仔頂魚市深夜違停、逆向、併排嚴重 警強力告發

基隆近日有民眾反映，崁仔頂魚市場周遭違停十分嚴重，有的停在轉彎處，逆向、併排等都有，影響正常車流及民眾通行。警方加強取締，今天凌晨一口氣開了12件，警方已列為取締熱區，呼籲民眾不要違停。

市警第一分局表示，民眾反映崁仔頂魚市場深夜時段，經常有車輛違規併排、不依順向停車等違規情事，不僅影響行車秩序，也危害人、車通行安全。分局長婁子才責成忠二路派出所長郭治鑛妥適規畫勤務，加強魚市場周遭停車整頓。

第一分局今天凌晨零時起加強違規取締，共告發12件。警方說明，依據基隆市政府2008年5月21日公告，仁愛區崁仔頂漁市場於凌晨交易時段（0到6時）開放周邊道路路邊單排順向可臨時停車。但分局指出，魚市場周邊道路雖可臨停，但嚴禁並排停車、逆向停車、占用人行穿越道、未緊靠路邊停車、轉彎路口停車及消防栓前停車等違規行為，未依規定停放之車輛將依違反道路交通管理處理條例取締。