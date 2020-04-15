推動救護E化系統 台南到院前急救成功率高出全國5%
台南市消防局統計，台南的到院前緊急救護急救成功率，從2017年前平均的23.5%，至去年提升超過27.5%，比全國22.6%高出5%，其中108年計有超過40位瀕死病患，經由消防局救護同仁搶救成功。
去年4月16日陳姓郵差倒臥在台南郵局前，消防局救災救護指揮中心接獲民眾通報，指派中正消防分隊人車前往救護。2名救護技術員於4分鐘內抵達現場，發現患者已呈現到院前心臟停止。2人當下即判斷給予患者體外心臟電擊1次及持續進行CPR，並送至最近距離的衛福部台南醫院。
經急診室醫護團隊持續搶救並再給予二次電擊後，患者成功恢復呼吸心跳，醫師立即為患者進行緊急插管治療與12導程心電圖檢查，診斷為急性心肌梗塞，隨即聯絡成大醫院進行心導管治療，成功搶救其性命。
消防局統計，台南的到院前緊急救護急救成功率，在各界共同努力下，從2017年前平均的23.5%、2018年的24.3%，至2019年提升超過27.5%，比全國22.6%高出5%，其中去年計有超過40位瀕死病患，經由消防局救護同仁搶救成功。
黃偉哲強調「時間就是金錢」，「救人一命，勝造七級浮屠」，現在台南有了這套完善的智慧救護系統，期勉消防、衛生局及各救護單位、院所，更加緊密合作，守護城市安全、保障市民健康。
消防局指出，救護E化系統是連結消防端及急救責任醫院，建立緊急救護管理系後，將各項系統整合介接，達成消防醫療資訊的共享。透過行動救護系統與醫院端互聯資訊平台，可以即時得知車輛派遣資訊、醫院滿載資訊及共享行動救護紀錄資料如生命跡象、大傷資料等。
以疑似急性心肌梗塞為例，過去需將患者送達醫院後才能使用機器判定病情，現在運用智慧救護，緊急醫療救護員抵達現場後，即可使用機器判斷，並即時利用平板操作，將資料傳送至醫院，讓醫師在病患到院後，可立即啟動心導管手術，將打通血管阻塞的時間從65分鐘縮短為50分鐘。
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