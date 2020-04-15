影／防疫兼守護西瓜 學甲警方力守連續3年0失竊

進入台南學甲西瓜盛產期，學甲警分局結合瓜農及在地巡守隊民力成立「護瓜聯盟」，連續3年「零失竊」，今年適逢防疫，警力調度尤其吃緊，警民再度合作，延續這項不可能的任務。

甲區八掌溪沿岸所栽種西瓜碩大甜美，種植面積約60甲，每年4、5月是盛產期，學甲警分局自106年起成立該「護瓜聯盟」，密集採取各項勤務作為，成效相當良好，連續3年未傳出瓜農遭竊。

近日警方再次啟動護瓜勤務，並集結擴大臨檢警力至八掌溪畔勤教，分局長洪頂力親率警力，深入西瓜產地實施威力巡邏，並與瓜農、瓜販暢談，聽取意見，宣示保護民眾財產及維持零失竊決心。

洪頂力指出，往年只要到採收期，許多農民為保護西瓜，常常徹夜於瓜田園內搭帳篷或於車上睡覺守護，而農民平均年齡60多歲，讓人十分不捨，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，同仁均投入各項防疫工作相當辛苦，但也因疫情關係，影響各行各業，農民收入可能也因此減少，更應該守護農民辛苦成果。