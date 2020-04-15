聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹志工登山遇山老鼠 機警通報協助破獲盜伐案

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
林務局新竹林區管理處志工赴南投縣登山時撞見山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，成功協助破獲以計程車載運贓木的盜伐案。圖／南投林管處提供
林務局新竹林區管理處志工赴南投縣登山時撞見山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，成功協助破獲以計程車載運贓木的盜伐案。圖／南投林管處提供

林務局新竹林區管理處志工赴南投縣攀登干卓萬群峰，昨下山時撞見有人背木塊，推測是山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，南投處隨即會同警方啟動查緝，逮到協助載運贓木的台籍司機，背木的外籍犯嫌則趁隙逃跑，警將持續進行山區搜捕。

南投林管處指出，新竹林管處森林監測志工昨攀干卓萬群峰下山途中，中午時發現有可疑人士背負木塊，因對山林及林務有一定瞭解，懷疑是山老鼠犯案，當下轉通報，他們也即刻派員會同保七總隊第六大隊、當地仁愛警分局啟動查緝機制。

林管處與警方根據通報內容鎖定武界林道一帶，三方聯合埋伏查緝，果然在晚上7時許攔截到1輛可疑「小黃」，並從計程車後車廂起出台灣扁柏角材2塊，總重30.76公斤，粗估市價逾2萬元，逮捕台籍司機，盜木的外籍嫌犯則趁亂逃跑。

南投林管處表示，去年9月就曾破獲外籍逃逸移工當山老鼠，且以計程車載運贓木的案件，未料又利用同樣手法竊取貴重林木，這次則在新竹處志工機警通報，南投處森林護管員及警方迅速佈線下破獲盜伐，針對逃逸犯嫌，警方將持續搜捕。

南投林區管理處長李政賢則說，感謝新竹處志工通報盜伐情資，後續將依森林保護辦法第30條規定發給檢舉獎金，而森林是國家財產，擅自盜伐林木破壞均屬違法，民眾如有盜伐訊息可電洽0800-000930提出檢舉，最高可獲300萬元獎金。

林務局新竹林區管理處志工赴南投縣登山時撞見山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，成功協助破獲以計程車載運贓木的盜伐案。圖／南投林管處提供
林務局新竹林區管理處志工赴南投縣登山時撞見山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，成功協助破獲以計程車載運贓木的盜伐案。圖／南投林管處提供
林務局新竹林區管理處志工赴南投縣登山時撞見山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，成功協助破獲以計程車載運贓木的盜伐案。圖／南投林管處提供
林務局新竹林區管理處志工赴南投縣登山時撞見山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，成功協助破獲以計程車載運贓木的盜伐案。圖／南投林管處提供

延伸閱讀

越南山老鼠入侵南投盜伐檜木 除入監還重罰221萬

做雷射除斑客人臉受傷 新竹醫美負責人挨告

人生像球賽 越後面越好看「50+去做20歲無法做的事」

竹北新店王單坪120萬 若合山2戶2.39億成交

相關新聞

富二代學生開瑪莎拉蒂放學撞翻小貨車 輔大前釀數人傷

新北市新莊區輔仁大學校門口，今天中午12時許，發生一起瑪莎拉蒂失控撞翻貨車事故，貨車側翻後甚至波及路口機車待轉區，因正處...

金門校園傳竊案 學校老師竟偷走學生的絨毛娃娃

金門一所學校近日傳出學生放在教室書桌上的娃娃失竊，沒想到竊賊竟是老師！一位謝姓老師在上週日到學校加班，路過某班級教室，看...

不肖業者在泰山分界偷倒廢棄物 依違反水保法移送

位在新北市泰山區南林路上與桃園市龜山區交界的一處邊坡，日前發現被不肖業者堆置大量土石及廢棄物，新北市農業局接獲通報後，與...

越籍按摩女遭潑汽油活活燒死 縱火男子：她自己點火的

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，交往一段時間後，今年初疑感情鬧翻，加上財務糾纏不清，竟提著2桶汽油到按摩店縱火，不...

影／男子挖赤嘴差點被泥灘吞噬 動用怪手才順利脫困

一名來自台中豐原的61歲張姓男子，今天上午趁著退潮，到彰化縣線西塭仔漁港外的潮間帶挖赤嘴，沒想到胸口以下均身陷泥灘，動彈...

吃完薑母鴨駕車上路 男撞車酒測值測出0.11遭法辦

年約50歲的王姓男子昨晚10時許駕駛一輛自小客車，沿台北市往新北市方向行經華中橋時，未注意前方有輛拋錨貨車，閃避不及之下...

基隆崁仔頂魚市深夜違停、逆向、併排嚴重 警強力告發

基隆近日有民眾反映，崁仔頂魚市場周遭違停十分嚴重，有的停在轉彎處，逆向、併排等都有，影響正常車流及民眾通行。警方加強取締...

推動救護E化系統 台南到院前急救成功率高出全國5%

台南市消防局統計，台南的到院前緊急救護急救成功率，從2017年前平均的23.5%，至去年提升超過27.5%，比全國22....

影／防疫兼守護西瓜 學甲警方力守連續3年0失竊

進入台南學甲西瓜盛產期，學甲警分局結合瓜農及在地巡守隊民力成立「護瓜聯盟」，連續3年「零失竊」，今年適逢防疫，警力調度尤...

新竹志工登山遇山老鼠 機警通報協助破獲盜伐案

林務局新竹林區管理處志工赴南投縣攀登干卓萬群峰，昨下山時撞見有人背木塊，推測是山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，南投處隨即...

貨車佛心救人撞斷測速相機 網友歪樓盛讚「為民除害」

新北市三重區今天上午有1輛大貨車，行駛中突然發現煞車失靈，司機為避免追撞擴大傷亡，情急之下選擇自撞中央分隔島，卻不偏不倚...

八斗子漁船象鼻岩失動力漂流 海巡馳援拖帶返港解危

基隆市八斗子一艘漁船昨天在新北市象鼻岩岸際，因引擎故障失去動力漂流，情況危急，海巡署基隆海巡隊線上RB02巡防艇就近前往...

熱門新聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

紅單未繳房子竟被拍賣 法律學者：拍賣屋內電器就夠了

疫情當頭申請事故表 中市交大籲：多用網路、少跑馬路

新店隨機殺人案 北檢起訴請求法院判死刑

後指部上校副旅長 聚餐返家休息竟猝死

富二代學生開瑪莎拉蒂放學撞翻小貨車 輔大前釀數人傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。