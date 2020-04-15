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新竹志工登山遇山老鼠 機警通報協助破獲盜伐案
林務局新竹林區管理處志工赴南投縣攀登干卓萬群峰，昨下山時撞見有人背木塊，推測是山老鼠犯案，緊急通報南投林管處，南投處隨即會同警方啟動查緝，逮到協助載運贓木的台籍司機，背木的外籍犯嫌則趁隙逃跑，警將持續進行山區搜捕。
南投林管處指出，新竹林管處森林監測志工昨攀干卓萬群峰下山途中，中午時發現有可疑人士背負木塊，因對山林及林務有一定瞭解，懷疑是山老鼠犯案，當下轉通報，他們也即刻派員會同保七總隊第六大隊、當地仁愛警分局啟動查緝機制。
林管處與警方根據通報內容鎖定武界林道一帶，三方聯合埋伏查緝，果然在晚上7時許攔截到1輛可疑「小黃」，並從計程車後車廂起出台灣扁柏角材2塊，總重30.76公斤，粗估市價逾2萬元，逮捕台籍司機，盜木的外籍嫌犯則趁亂逃跑。
南投林管處表示，去年9月就曾破獲外籍逃逸移工當山老鼠，且以計程車載運贓木的案件，未料又利用同樣手法竊取貴重林木，這次則在新竹處志工機警通報，南投處森林護管員及警方迅速佈線下破獲盜伐，針對逃逸犯嫌，警方將持續搜捕。
南投林區管理處長李政賢則說，感謝新竹處志工通報盜伐情資，後續將依森林保護辦法第30條規定發給檢舉獎金，而森林是國家財產，擅自盜伐林木破壞均屬違法，民眾如有盜伐訊息可電洽0800-000930提出檢舉，最高可獲300萬元獎金。
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