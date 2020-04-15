貨車佛心救人撞斷測速相機 網友歪樓盛讚「為民除害」
新北市三重區今天上午有1輛大貨車，行駛中突然發現煞車失靈，司機為避免追撞擴大傷亡，情急之下選擇自撞中央分隔島，卻不偏不倚撞斷測速照相機，竟在臉書上引發一片歪樓致謝浪潮，讚嘆他「為民除害」，連警方也笑著解釋：他不是故意的啦！
據了解，這名30歲李姓司機駕駛環保公司清運垃圾的卡車，上午9時許從台北市過重陽橋下到新北市三重區直行集賢路，快到三信路口之前突然發現煞車失靈，由於前方紅燈已有幾輛車停下，路口且有斑馬線。
李姓司機說他擔心衝向車陣可能造成更大傷亡，因此選擇自撞中央分隔島，卻恰巧撞斷違規測速照相機，真的不是故意的。不少路過人車見狀，紛紛拍照上傳各大臉書社團，引發網友熱烈留言向他致謝，歪樓戲稱防疫期間共體時艱，幫大家節省荷包失血。
警方說，李男沒有酒駕，他故意自撞分隔島，但不是故意撞斷照相機，造成故張損失的部分，還是會向他求償修復費用。
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