林智堅慰勞防疫英雄 消防員：全身消毒才敢抱小孩

新冠肺炎疫情期間新竹市消防局編組4個防疫專責分隊，由中山、光復、埔頂及香山分隊執行載送居家檢疫者就醫的任務，至今已載送超過130趟車次，新竹市府今發布影片，呈現消防員隨時待命、出任務穿戴繁複防護衣的辛勞，市長林智堅也前往光復分隊鼓勵，並頒發6萬元慰問金。

今天現場，市府播放防疫消防員的紀錄影片，影片中由消防員道出防疫期間的心路歷程，指由於頻繁運送居家檢疫者，承擔很大心理壓力，每趟任務都需全神貫注、全力以赴，隊員更感謝彼此相互扶持，特別穿戴裝備過程非常繁瑣，同事都會幫忙再三檢查。

光復分隊長林明旦說，防護衣裝備穿戴繁複，光是穿上所有防護裝備就要10分鐘，出完任務後脫下裝備，更要進行全身消毒與清洗後，再返回崗位。隊員宋翊鳴曾經歷SARS，對目前分隊就武漢肺炎防護裝備穿脫、清消相當有信心；隊員莊朝閔也分享，每次回到家要先忍住抱小孩的衝動，全身消毒後才接觸家人。

林智堅說，新冠肺炎疫情爆發以來，防疫專責隊已協助載送超過130件居家檢疫與隔離者，承受任務的辛苦、危險與壓力，他非常感謝每一位辛苦的防疫專責員工，大家一起為守護城市努力。

消防局長李世恭指出，物資整備須超前佈署，對於第一線人員所需防疫物資消防局持續大量增購，防護衣、隔離衣、手套、鞋套、面罩等防疫物資達60天以上超前儲備量供執行緊急救護勤務使用，另外協調消防署、衛生局調度N95口罩、酒精、消毒水等防疫物資，確保執勤防疫物資不中斷，來守護市民健康。