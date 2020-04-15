八斗子漁船象鼻岩失動力漂流 海巡馳援拖帶返港解危
基隆市八斗子一艘漁船昨天在新北市象鼻岩岸際，因引擎故障失去動力漂流，情況危急，海巡署基隆海巡隊線上RB02巡防艇就近前往救援，拖帶返港解危，當時船上只有船上1人，人船均安。
海巡署第北基巡防區昨晚6點接獲118報案，一艘新進福6號漁船在象鼻岩岸際處因引擎故障失去動力，情況危急，立即通報基隆海巡隊線上巡防艇就近前往救援。
基隆海巡隊表示， 巡防艇在晚間6時16分許抵達深澳北1.2浬處發現「新」船，當時岸際湧浪過大持續往岸際漂流中， 「新」船離岸過近有擱淺的危險，附近亦無友船可協助拖帶，立即伸出援手協助拖帶，在晚間7點多人船安全返回八斗子漁港，順利完成救援任務。
漁船是在昨天5點25分從八斗子漁港出港，不到1小時發生故障，經營焚寄網、一支釣，船長感謝海巡及時救援解危。
基隆海巡隊呼籲民眾駕船出海前，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，確保安全；另因應近期大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，呼籲本國籍漁船切勿在海上與大陸漁船有任何接觸行為。
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